Andreea Marin a fost infectată cu COVID 19, dar abia acum a vorbit despre asta. „Am stat la pat”

„Nu sunt genul care să dea sfoară în țară. Am trecut și eu prin experiența COVID, nu a fost o plăcere, mare parte din echipa cu care am lucrat, am călătorit în lume, s-a infectat.

Nu e o experiență plăcută, însă eu, fiind vaccinată acum 5 luni, am avut una dintre cele mai ușoare forme pentru că am fost păzită de vaccin. După ce am făcut analizele, acum câteva zile, am înțeles foarte clar cât de mare e diferența și cât de mult contează faptul că ajung mult mai puține persoane vaccinate în stadii grave ale bolii.”

Andreea Marin i-a povestit lui Cristi Brancu cum a trăit experiența infectării cu COVID 19. „Câteva zile am stat la pat, am avut simptomele unei gripe puternice, dureri de mușchi dureri de gât, temperatura.

Am urmat tratamentul, am făcut tot ce a spus medicul să fac, i-am păzit pe cei din jur izolandu-mă. Asta e perioada pe care o trecem, dar este responsabilitatea noastră să avem grijă și de noi, dar și de cei din jur”, a declarat aceasta.

În plus, vedeta a atras atenția asupra măsurilor de protecție. „Recomand masca, să evităm spațiile aglomerate. Eu am făcut vaccinul și am văzut efectele asupra mea. Nu fac acum promovare pentru vaccin, dar la mine a funcționat”, a spus Andreea Marin în direct la Exclusiv VIP

