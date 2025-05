Clipul publicat pe X arată cum Andrew Tate se luptă cu mai mulți adversari într-o cușcă de Arte Marțiale Mixte (MMA), cu panorama orașului Dubai. în fundal.

Primul bărbat din filmare pare să fie lovit și însângerat după „sparring”. „Andrew Tate tocmai a organizat un eveniment în care s-a luptat cu 60 de tipi, timp de 3 minute cu fiecare”, susține descrierea videoclipului.

Andrew Tate just held an event where he fought 60 guys for 3 minutes each 😳 pic.twitter.com/nfBDZacuFE