Andrew Tate a dezvăluit că li s-a cerut să plece în secret

Mai întâi, imaginile îi arată pe cei doi frați, de 38, respectiv 36 de ani, jucându-se pe un PlayStation, așteptând să urce în avion „Nu puteți continua să vă jucați, ne-au spus că avionul este gata de plecare și tu joci SSB de 5 ore”, se aude o voce. „Ce altceva ar trebui să facem?”, răspunde Tristan Tate, cu mâna pe PlayStation și cu ochii pe ecran. „V-am spus, mașina e gata, avionul e gata și totuși voi jucați SSB. Nu putem continua să facem asta. Andrew, mai vrei să pleci? Vă rog, să fie ultimul joc”, se aude vocea inițială.

Apoi, cei doi se urcă în mașină și pleacă spre Aeroportul Băneasa. Drumul este filmat, inclusiv sosirea la aeroport. Aflat în mașina Mercedes, Andrew Tate dezvăluie nonșalant că autoritățile din România le-au dat voie să plece în SUA atât timp cât nu află nimeni.

Imaginile video sunt mai jos:

„Am primit aprobare să zburăm înapoi în Statele Unite și să părăsim România, atât timp cât o facem în secret. Așa că la ora 2 dimineața, când toată lumea se presupune că doarme, au redeschis aeroportul, care de obicei se închide la 10 seara, și am venit aici pentru a ne îmbarca într-un avion transatlantic (jet)”, a explicat Andrew Tate în timp ce era filmat de echipa sa.

„Încercăm să ieșim înainte de răsărit, pentru că, dacă presa află, va fi un coșmar”

El a adăugat, la fel de detașat, că sunt blocați de trei ore și că, dacă mai stau mult în aeroport, răsare soarele și presa va afla că pleacă, ceea ce nu este bine, pentru că încalcă ce li s-a spus.

„Din nu știu ce motiv, suntem blocați aici de trei ore și poliția nu ne lasă să trecem. Ei spun că doar Tristan nu poate trece, nu și eu, ceea ce nu are sens. Nu știm de unde vine această decizie. Acum vorbim cu autoritățile române și înțelegem că trimit o echipă aici pentru a vedea dacă pot rezolva problema, care este la nivel european. Acum este 5.17 dimineața și încercăm să ieșim de aici înainte de răsăritul soarelui, pentru că dacă soarele răsare și presa află că plecăm, va deveni un coșmar”, spune Andrew Tate.

Imaginile continuă cu ambii frați îndreptându-se spre avionul care urma să îi ducă înapoi în Statele Unite, filmarea fiind făcută ca și cum ar fi un film, inclusiv cu coloană sonoră pe fundal.

Frații Tate spun că nu au încredere în români și că așteaptă decolarea

Apoi, ambii frați sunt arătați în avionul privat Gulfstream G550, stând pe scaune confortabile, cu pahare de șampanie lângă ei și râzând.

„Băieți, gata, ați scăpat”, se aude o voce. „Nu am scăpat. Încă suntem pe pistă. Nu e oficial încă. Nu am încredere în românii ăștia. Ultima dată am fost arestat într-o escală de o zi. Până când acest avion nu părăsește spațiul aerian românesc, nimic nu e gata”, spun cei doi frați.

În final, filmulețul de 5 minute se termină cu Andrew și Tristan Tate ajungând pe aeroportul din Florida, în SUA, după 12 ore de zbor.

DIICOT le-a dat drumul fraților Tate din România fără să explice motivele

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii trei ani, cei doi au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cu toate acestea, cei doi milionari britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață, s-au urcat într-un avion privat și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar.

DIICOT a transmis abia ulterior că fraților Tate le-a fost admisă cererea privind eliminarea obligației de a nu părăsi teritoriul României, fără să explice însă și motivele admiterii cererii.

Americanii, acuzați că au făcut presiuni

La jumătatea lunii februarie 2025, Financial Times a scris că Administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse lui Andrew și Tristan Tate de instanțele românești.

Ministrul de externe, Emil Hurezeanu, a fost cel care a dezvăluit că s-a văzut la Conferința de Securitate de la München cu Richard Grenell, trimisul special al președintelui Donald Trump, iar Grenell i-a transmis că „rămâne interesat de soarta fraților Tate”.

În schimb, partea americană a negat că a existat un dialog de substanță Hurezeanu – Grenell și, mai mult, SUA au susținut că, de fapt, Grenell nici nu îl cunoaște pe Hurezeanu.

Frații Tate și-au primit proprietățile și mașinile confiscate

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 27 februarie, că Andrew și Tristan Tate se vor întoarce în România în martie, în caz contrar urmând să fie dați în urmărire internațională.

La câteva ore după ce au plecat în SUA, frații Tate au primit înapoi proprietățile, mașinile confiscate și toate conturile bancare au fost deblocate.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Plecarea fraților Tate în SUA a fost filmată și e virală pe net. Cum au evadat din România în toiul nopții: „Ne-au spus să o facem în secret”

