„Vezi dacă au nevoie de orice informație, dar de asemenea să faci să fie clar că dacă câștigăm miercuri, voi merge direct în Dubai și nu voi putea ajunge vineri, și dacă le datorez ceva bani, voi plăti cu un depozit sau ceva de genul”, a spus Andrew Tate în interceptările aflate ca probe în anchetă, potrivit Digi24.

Tot din motivarea judecătorilor reiese că Andrew Tate și Tristan Tate au apelat la o strategie ca să scape. Astfel, diverse fete au fost instruite să joace un rol din care să reiasă că ele nu au fost afectate negativ de acțiunile fraților Tate și să spună că cei doi sunt nevinovați.

„Hai să ne prefacem că suferim, să le spunem organelor judiciare că îi iubim pe băieți și că am fost induse în eroare și că nu ne place această situație. Dacă purtăm ochelari de soare poate că o să reușim să smulgem și vreo două lacrimi, urmând să se felicite una pe alta cât de bune actrițe sunt, And the Oscar goes to…. (n. red. – Și Oscarul merge la…)”, susțin judecătorii Curții de Apel în motivarea deciziei, citând înregistrări din dosar.

De asemenea, Andrew și Tristan Tate par să creadă că pot rezolva situația cu ajutorul banilor. Într-una dintre înregistrări, Andrew îi cere unui apropiat să contacteze familia unei victime pentru a o intimida, amenințând-o cu o acțiune în justiție pentru mărturie falsă. Într-un alt mesaj, a spus că va da în judecată o altă victimă pentru suma de 200 de milioane de dolari, în încercarea de a o face să-și retragă plângerea.

Andrew Tate: Dacă le trimite o scrisoare care spune că sunt date în judecată pentru 25 de milioane pentru acuzații false, s-ar putea să-și retragă declarația.

Andrew Tate: Poți să vorbești cu ea la telefon și să îi spui „Sunt avocat. Veți fi dați în judecată pentru 25 de milioane de dolari, voi și familia voastră”

Luke: Da, da.

Andrew Tate: Nu le încolți! Vreau asta până mâine, dă-le în judecată.

Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv din 30 decembrie 2022 pentru trafic de persoane și viol, vor rămâne în Arestul Central al Poliției Capitalei până la finalul lunii martie, după ce măsura a fost prelungită, au declarat reprezentanții Tribunalului București pentru Libertatea marți, 21 februarie.

Instanța a decis însă ca în cazul celor două complice ale fraților Tate, Georgiana Naghel şi fosta polițistă Alexandra-Luana Radu, măsura arestului să fie înlocuită cu arestul la domiciliu. Arestarea expira pe 27 februarie.

Acuzați de trafic de persoane și viol

La finalul anului 2022, cei doi milionari britanici au fost acuzați de procurorii DIICOT de grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, iar mascații, care au descins pe 29 decembrie la vila lor din Voluntari, au găsit teancuri de bani, arme și o gorilă din dolari.

Anchetatorii au pus sub sechestru 15 maşini de lux şi 10 imobile, case şi terenuri deţinute de fraţii Tate în România. Lista autoturismelor de lux ridicate de DIICOT este impresionantă: trei autoturisme Porsche, două BMW, două Ferrari, un Aston Martin, un McLaren, un Lamborghini şi cinci maşini Mercedes.

Ulterior, Andrew Tate s-a plâns că celula sa din Arestul Central al Poliției Capitalei este întunecată și infestată cu gândaci și păduchi. „Gândacii, păduchii și ploșnițele sunt singurii mei prieteni noaptea”, a afirmat fostul kickboxer, în vârstă de 36 de ani. El a mai susținut că statul român încearcă să-i ia mașinile și banii. „Nu există justiție în România, din păcate”, a spus Andrew Tate, pe 25 ianuarie, la sediul DIICOT.

Tristan a susținut și el că nu există dovezi împotriva sa. „Mă persecută pentru că sunt bogat și am succes”, a spus milionarul pe 26 ianuarie. De asemenea, avocatul celor doi, Eugen Vidineac, a afirmat că înregistrările pe care le au procurorii nu conţin elemente incriminatoare pentru clienții lui.

