Testul care poate decide dacă un muncitor rămâne la Volvo

Din toamna anului trecut, angajații temporari care vor să obțină un contract permanent la fabrica Volvo din Torslanda, Suedia, trebuie să treacă mai multe teste.

Evaluarea include teste antidoping, probe pentru forța de prindere, exerciții de ridicare a greutăților și un test de fitness pe bicicletă.

Cel din urmă a devenit principalul motiv de controversă.

Pentru a fi declarat apt, un candidat trebuie să atingă o valoare de 35 de mililitri de oxigen pe minut și kilogram de greutate corporală.

Problema este că unii dintre cei care nu ating această limită lucrează deja de unul sau doi ani în fabrică și și-au îndeplinit atribuțiile fără probleme.

„Sistemul ăsta e de rahat”

Unul dintre cazurile prezentate de Dagens ETC este cel al unei muncitoare identificată sub pseudonimul Melanie.

Aceasta lucrase aproape doi ani în domeniul asamblării, fusese înlocuitoare pentru un șef de echipă și îi instruise pe angajații noi. A trecut fără probleme testele de forță, însă la proba de ciclism a obținut un rezultat cu aproximativ 1% sub limita impusă.

Consecința: nu a mai putut continua procesul pentru un loc de muncă permanent.

„Sistemul ăsta e de rahat. Înțeleg dacă fac teste pe cineva complet nou, dar nu pe cineva care este acolo de atât de mult timp încât să poată vedea că nu am avut concediu medical”, a declarat ea pentru Dagens ETC.

Un alt muncitor spune că greutatea corporală i-a influențat rezultatul

Un alt angajat, identificat sub numele fictiv Noah, lucrase aproximativ un an și jumătate ca montator înainte să aplice pentru un post permanent.

El susține că rezultatul testului pe bicicletă a fost calculat în funcție de greutatea corporală și că, dacă ar fi cântărit cu 10-15 kilograme mai puțin, ar fi depășit limita.

Muncitorul consideră că o anumită condiție fizică este justificată pentru activitatea din fabrică, unde există sarcini care trebuie executate în poziții dificile.

Totuși, el pune sub semnul întrebării faptul că rezultatul testului poate fi decisiv după ce angajatul a demonstrat deja că poate efectua munca.

Peste 300 de persoane au fost testate

Sindicatul IF Metall afirmă că peste 300 de persoane au trecut prin aceste teste în ultimele șase luni.

Sindicatul nu a primit însă statistici privind numărul celor care nu au trecut probele și care, în consecință, nu au mai obținut un loc de muncă permanent.

Un alt caz este cel al unei muncitoare care lucrase aproape doi ani la Volvo, inclusiv la construcția motoarelor și la asamblarea roților din față.

Fosta jucătoare de baschet se aștepta să treacă testul de fitness, însă rezultatul său a fost puțin sub limita impusă.

Ea susține, de asemenea, că unii dintre cei care au trecut testele ulterior au întâmpinat dificultăți în realizarea muncii efective din fabrică.

Sindicatul contestă acuratețea testului

IF Metall consideră că testul de fitness poate avea o marjă importantă de eroare.

Sindicatul atrage atenția că rezultatul poate fi influențat de factori precum somnul, fumatul, alimentația, emoțiile sau menstruația.

Volvo și IF Metall au format un grup de lucru pentru a discuta modul în care ar trebui realizată recrutarea și evaluarea candidaților.

Compania Volvo Cars și-a apărat metoda într-un răspuns scris.

Reprezentanții companiei susțin că posibilele surse de eroare sunt luate în calcul și că limita de fitness are rolul de a reduce riscul de îmbolnăvire într-un mediu de producție solicitant din punct de vedere fizic.

Volvo: experiența la locul de muncă nu este suficientă

Poziția companiei este clară, faptul că un angajat a lucrat deja la Volvo nu înseamnă automat că poate fi angajat permanent.

Kristin Boldemann Wester, manager de presă la Volvo Cars, a transmis pentru Dagens ETC: „Persoanele care nu primesc rezultate de trecere la testele de fitness în timpul recrutării nu sunt angajate.”

Astfel, un muncitor poate să fi lucrat aproape doi ani la asamblarea automobilelor și să fi demonstrat că poate face față sarcinilor, dar să piardă șansa unui contract permanent din cauza rezultatului obținut la testul de fitness.

Testele ar putea ajunge în instanță

Controversa are și o posibilă dimensiune juridică. Mattias af Malmborg, avocat sindical la LO-TCO Rättsskydd, spune că un astfel de caz nu a fost încă analizat de Tribunalul Muncii.

În opinia sa, metoda ar putea ridica probleme legate de practicile de pe piața muncii și de regulile privind angajarea temporară.

„Dacă aceste persoane ar fi fost deja angajate permanent, rezultatele testelor nu ar fi fost motive de concediere”, a declarat avocatul.

Volvo însă nu îi concediază formal pe acești muncitori pentru că nu trec testul, ci refuză să îi angajeze permanent.

Volvo Torslanda, una dintre cele mai importante fabrici ale companiei

Fabrica Volvo Cars din Torslanda a fost deschisă în 1964 și este cea mai veche fabrică de automobile a companiei.

Unitatea din Hisingen, Göteborg, are aproximativ 6.500 de angajați și funcționează în trei schimburi. Capacitatea de producție este de aproximativ 290.000 de automobile pe an, echivalentul a circa 60 de mașini pe oră.

Volvo Cars a investit aproximativ 10 miliarde de coroane suedeze în modernizarea fabricii pentru producția de automobile electrice.

Printre noile tehnologii se află și megaturnarea, prin care mai multe componente mici ale caroseriei sunt înlocuite cu o singură piesă mare din aluminiu turnat.

În 2026, la Torslanda a început și producția modelului electric Volvo EX60.

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