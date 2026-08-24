Cât costă rechizitele pentru școală în 2026

Prețurile rechizitelor pot varia considerabil de la un magazin la altul, iar diferențele devin mai ușor de observat atunci când produsele sunt comparate pe categorii. Am verificat ofertele disponibile în Auchan, La Cocoș, Lidl și Penny și am ales câte un produs reprezentativ din fiecare categorie, pentru a vedea cât costă un coș de rechizite de bază pentru începutul școlii.

Preț pentru rechizite la Auchan

Caiet dictando, 48 de file- 2,39 lei

Caiet A4, 60 de file – 5,79 lei

Bloc de desen A3, 16 file – 4,09 lei

Bloc de desen A4, 16 file – 15,89 lei

Pixuri – 2,29 lei

Stilou – 6,99 lei

Rezerve pentru stilou, 24 buc – 4,99 lei

Creioane colorate, 12 buc – 3,99 lei

Carioci, 12 buc – 3,49 lei

Radieră – 2,79 lei

Ascuțitoare – 1,59 lei

Acuarele, 16 culori – 5,99 lei

Pensule, set de 15 buc – 8,99 lei

Penar – 19,99 lei

Ghiozdan – 22,99 lei

Etichete pentru caiete și cărți, 32 de bucăți – 2,29 lei

La Auchan, coșul de rechizite format din produsele analizate ajunge la 114,54 lei. În total au fost incluse 16 produse, de la caiete, blocuri de desen și instrumente de scris până la acuarele, penar, ghiozdan și etichete pentru caiete și cărți. Acesta reprezintă costul unui coș de bază, fără alte rechizite sau accesorii care ar putea fi necesare pe parcursul anului școlar.

Preț pentru rechizite la Lidl

Caiet A5, 24 de file – 1,19 lei

Caiet A4, 60/80 de file – 5,99 lei

Bloc de desen A4, 16 file – 2,49 lei

Pixuri / instrumente de scris – 5,99 lei

Creioane colorate – 4,99 lei

Carioci – 4,99 lei

Radiere Crelando, 3 bucăți – 5,99 lei

Ascuțitoare Crelando – 5,99 lei

Penar extensibil Crelando – 14,99 lei

Acuarele, 12 culori – 4,99 lei

Pensule – 5,99 lei

Ghiozdan – 17,99 lei

La Lidl, coșul de rechizite analizat ajunge la aproximativ 81 lei. Lista include produse de bază precum caiete, bloc de desen, instrumente de scris, creioane colorate, carioci, radiere, ascuțitoare, acuarele și pensule, la care se adaugă un penar și un ghiozdan. Este un coș mai restrâns decât cel analizat la Auchan, însă oferă o imagine asupra prețurilor pentru principalele rechizite necesare la începutul anului școlar.

Preț pentru rechizite la Kaufland

Caiet dictando, 48 de file – 1,99 lei

Caiet A4, 60 de file – 4,99 lei

Pix – 16,99 lei

Penar echipat – 29,99 lei

Ghiozdan – 219,00 lei

La Kaufland, coșul analizat include produse de bază pentru școală, de la caiete și instrumente de scris până la penar și ghiozdan. În comparație cu celelalte magazine, diferențele de preț sunt vizibile mai ales în cazul ghiozdanului, iar oferta este mai restrânsă pentru anumite categorii de rechizite.

Preț pentru rechizite la magazinul La Cocoș

În cazul La Cocoș, prețurile diferă în funcție de cantitatea cumpărată, iar pentru unele produse există reduceri la achiziția mai multor bucăți. Astfel, părinții care cumpără mai multe caiete sau alte rechizite pot beneficia de un preț mai mic pe produs.

Ghiozdan – 49,99 lei;

Caiet biologie – 1,59 lei (per bucată); 1,49 lei (minim 3 bucăți), 1,39 lei (minim 6 bucăți);

Caiet A4 – 5,99 lei (per bucată), 5,79 lei (minim 3 bucăți), 5,49 lei (minim 6 bucăți);

Caiet A5 – 1,39 lei (pe bucată), 1,29 lei (minim 3 bucăți), 1,19 lei (minim 6 bucăți);

Caiet A4 – 2,89 lei (pe bucată), 2,79 lei (minim 3 bucăți), 2,69 lei (minim 6 bucăți).

În final, prețurile analizate arată că bugetul pentru rechizite poate varia considerabil de la un magazin la altul, în funcție de produsele alese și de ofertele disponibile.

Preșcolarii și elevii din familii cu venituri reduse ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 un ajutor de 500 de lei pentru rechizite și materiale necesare participării la cursuri. Programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, însă autoritățile nu au anunțat încă data exactă la care vor fi alimentate cardurile educaționale pentru noul an școlar. Sprijinul se acordă o singură dată pe an școlar, sub forma unui tichet social pe suport electronic.

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