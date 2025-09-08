Evenimentul va începe la ora 20:00 ora României, și va fi transmis live pe canalul de YouTube al companiei dar și pe site.

Noile modele Apple Watch

Cel mai probabil, Apple va începe evenimentul cu prezentarea noilor modele Apple Watch. Anul acesta vom vedea actualizări semnificative.

Apple Watch Ultra 3 va dispune, probabil, de un ecran mai mare în aceeași carcasă, având rame mai mici. Ecranul va fi mai luminos și va avea un afișaj always-on mai eficient.

Apple Watch Ultra 3 ar putea fi primul model cu conectivitate 5G și mesagerie prin satelit.

Apple Watch Series 11 va beneficia și de detectarea tensiunii arteriale ridicate, dar în rest va fi o actualizare incrementală.

Apple Watch SE 3 ar putea avea performanțe egale cu modelele de top. Toate cele trei modele ar putea dispune și de primul cip Wi-Fi și Bluetooth dezvoltat intern de Apple.

AirPods 3 Pro

Noile AirPods 3 Pro vor dispune, probabil, de un nou cip H3 și senzori de sănătate pentru monitorizarea ritmului cardiac și a temperaturii.

Acești senzori vor funcționa împreună cu Apple Watch pentru o mai bună monitorizare în timpul antrenamentelor.

De asemenea, lumea se așteaptă și la o nouă funcție de traducere live pentru noile AirPods.

Noile modele iPhone 17

Punctul culminant al evenimentului va fi oferit, desigur, de lansarea noilor iPhone-uri. Apple va dezvălui patru noi modele: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și noul iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air ar putea fi vedeta evenimentului, cu un design nou. Va fi cel mai subțire iPhone de până acum, cu o grosime de doar 5,5 mm.

Din cauza cadrului mai subțire, va avea o singură cameră de 48MP pe spate și o baterie mai mică.

iPhone 17 și iPhone 17 Air ar putea avea și ecrane ProMotion de 120 Hz, la fel ca modelele Pro. iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max vor adopta un nou design cu o insulă orizontală de sticlă care va adăposti ansamblul foto principal.

În interior, ambele modele Pro vor avea noul procesor A19 Pro pe 3nm și, pentru prima dată pe un iPhone, 12GB de RAM.

O altă îmbunătățire majoră va fi un nou senzor de 48MP pentru camera zoom, înlocuind senzorul de 12MP. Pixelii suplimentari vor rezulta în imagini mai bune la zoom digital.

De asemenea, se mai zvonește că ecranele modelelor iPhone 17 Pro vor avea un strat anti-reflexie, similar cu cel de pe iPad-uri sau Samsung Galaxy S25 Ultra.

Se lansează oficial și iOS 26 Liquid Glass

În plus, Apple va anunța și lansarea iOS 26, care aduce o reproiectare majoră, oferită de noul limbaj de design al companiei, și anume Liquid Glass.

Deși e mai puțin probabil să se întâmple pe 9 septembrie, Apple ar putea prezenta și un nou HomePod mini, un Apple TV 4K actualizat sau o nouă generație AirTag.

Aceste device-uri sunt însă așteptate, mai degrabă, în ultima parte a anului 2025.

