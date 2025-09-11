Submarine fără echipaj, capabile de misiuni lungi

Potrivit autorităților australiene, dronele submarine vor avea atât rol de spionaj și supraveghere, cât și capacități de atac. Ele pot fi lansate de pe nave de război sau direct de la țărm și pot desfășura misiuni de lungă durată fără a fi nevoie să revină la suprafață.

It was great to host @RichardMarlesMP & @PatConroy1 today at HMAS Kuttabul for the Australian Governments announcement committing $1.7 billion AUD over 5 years to develop & deliver @anduriltech Australias Ghost Shark XL-AUV - a force multiplier for our #AusNavy fleet pic.twitter.com/F04JzV8ARb — Chief of Navy Australia (@CN_Australia) September 10, 2025

Deși guvernul nu a precizat numărul exact al vehiculelor, se vorbește despre „zeci” de unități care vor intra în dotarea marinei. Primele ar putea fi gata încă din ianuarie 2026.

„Australia este lider mondial în ceea ce privește capabilitățile militare subacvatice autonome, iar Ghost Shark poate desfășura misiuni de informații, supraveghere, recunoaștere și atac. Aceasta este cea mai avansată tehnologie din lume”, a declarat Richard Marles, ministrul apărării și vicepremier al Australiei.

Un contract pe cinci ani și noi locuri de muncă

Guvernul a semnat un contract de cinci ani cu compania Anduril Australia pentru construcția și întreținerea dronelor. Proiectul ar urma să genereze 150 de locuri de muncă și să consolideze industria de apărare locală.

Australian-made and designed underwater drones called the "Ghost Shark."



The "ghost shark" will enter service for the Royal Australian Navy at the start of next year with the contracted manufacturer, Anduril Australia, to deliver, maintain and continue developing the unmanned… pic.twitter.com/cHbPsAcmfQ — Australian Patriot. (@JimThom90458694) September 10, 2025

Investiția vine după semnarea acordului AUKUS, prin care Australia colaborează cu Statele Unite și Marea Britanie pentru dezvoltarea și transferul de tehnologie militară, inclusiv submarine nucleare. Valoarea totală a acestui program se ridică la 368 de miliarde de dolari pe 30 de ani.

O marină mai mare și mai puternică

Oficialii de la Canberra subliniază că modernizarea armatei este crucială într-o regiune marcată de rivalitatea cu China.

Australia's Defence Department signed a A$1.7 billion contract with Anduril Australia for the Ghost Shark underwater vehicle. https://t.co/OyP0wSyPlb pic.twitter.com/PQ0giFNdCI — AsianMilitaryReview (@amrmagazine) September 11, 2025

„Facem un nou pas către o marină mai mare și mai letală”, a afirmat Pat Conroy, ministrul industriei de apărare. El a amintit și de noile nave Mogami-class achiziționate recent, capabile să lanseze până la 128 de rachete.

Tensiuni în creștere cu Beijingul

Decizia Australiei vine pe fondul unor incidente repetate cu armata chineză. În ultimele luni mai multe nave chineze au efectuat exerciții navale comune cu Rusia în Marea Japoniei, un avion de luptă chinez a lansat rachete luminoase în fața unui avion militar australian deasupra Mării Chinei de Sud iar Beijingul a acuzat o navă australiană de „provocare” pentru că a traversat strâmtoarea Taiwan.

„Australia se confruntă cu cel mai complex și, într-un fel, cel mai amenințător context strategic de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a avertizat ministrul apărării Richard Marles.

Oficialii australieni insistă că obiectivul acestor investiții nu este declanșarea unui război, ci prevenirea lui.

„Tot ceea ce facem pentru a construi o forță de apărare mai capabilă are scopul de a descuraja conflictul și de a asigura pacea și stabilitatea în regiunea în care trăim”, a subliniat Marles.