Incidentul a avut loc în localitatea Bicaz-Chei, iar fiul victimei este cel care a făcut descoperirea macabră. El a alertat autoritățile prin apel la 112.

Bătrânul din Neamț, atacat de urs

„La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12:00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinţei, din afara localităţii Bicaz-Chei”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Corpul neînsuflețit al bătrânului a fost transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. Surse citate menționează că victima avea pe picioare urme care par să provină de la un urs.

Numărul persoane ucise de urși în România, în ultimii ani

România se confruntă cu o situație critică privind atacurile urșilor. În ultimii 20 de ani, peste 20 de persoane a fost ucise de urs, iar numărul cetățenilor care au fost atacați și desfigurați este de peste 250.

Recent, în septembrie, un bărbat din Mureş a fost desfigurat de urs în timp ce lucra pe câmp. Rănit grav, acesta a reușit să sune după ajutor.

În august, un bărbat de 76 de ani din Brașov a fost desfigurat de un urs, în timp ce pescuia.

Cu o lună înainte, un cioban a fost atacat de urs, în județul Argeș. A fost trimis elicopterul SMURD, iar victima a fost imobilizată din cauza durerii.

În iulie, un turist italian a fost ucis de o ursoaică cu pui pe DN 7C, în zona Hotelului Posada – Vidraru, pe Transfăgărășan, după ce a încercat să hrănească animalul din palmă și l-a fotografiat.

România, țara cu cei mai mulți urși din Europa

România găzduiește între 10.400 și 12.700 de urși bruni, potrivit estimărilor bazate pe identificare genetică, mult mai mult decât cele circa 4.000 pe care ar putea să le susțină habitatul natural.

Suntem țara cu cea mai mare populație de urși din Europa, în condițiile în care aproximativ 29% din teritoriu este acoperit de păduri.

„Avem peste 2.000 de femele adulte care pot naște, în medie, câte doi pui o dată la doi ani. Asta înseamnă aproximativ 2.000 de pui anual. Dacă noi extragem doar 400 de urși pe an, populația tot crește”, avertizează Ovidiu Ionescu, prodecanul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania Brașov.

Prodecan Silvicultură: Dacă nu se face vânătoare, de ce să nu vadă omul ca pe o pradă?

Cu toate acestea, Ministerul Mediului nu a dat cota de prevenție până acest moment.

„Ar trebui împușcați în momentul de față cel puțin 1.000 de urși în fiecare an. Cel puțin. Ca să încercăm să ținem sub control populația să nu mai crească”, mai spune Ovidiu Ionescu.

În schimb, anul trecut, Parlamentul a stabilit prin cota de prevenție că pot fi vânați 426 de urși.

Între 2019 și 2024, au fost înregistrate 138 de atacuri asupra oamenilor, dintre care 19 s-au soldat cu decese.

„Dacă nu se face vânătoare și pierde teama față de om, efectiv, de ce să nu-l vadă ca pe o pradă? De ce ar fi omul altfel decât porcul?”, subliniază Ovidiu Ionescu.

