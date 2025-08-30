S-a târât până la șosea

Nu se știe ce distanță a parcurs în această stare. Un șofer a oprit mașina când l-a văzut la marginea drumului, plin de sânge. Șoferul a dat alarma la 112, iar un elicopter SMURD a transportat victima de urgență la spital, în Brașov.

Deocamdată, nu se cunosc detalii despre starea sa de sănătate sau împrejurările în care a avut loc atacul sălbăticiunii.

Cioban, atacat de urs în Vâlcea, în timp ce își aducea animalele înapoi la stână

Un bărbat din Sălătrucel a dat nas în nas, vineri seara, 29 august 2025, cu un urs chiar la stâna sa. Incidentul a avut loc atunci când omul își aducea animalele înapoi la adăpost, relatează Se întâmplă în Vâlcea.

Ursul l-a mușcat de mână, dar bărbatul a reușit să se smulgă și să scape cu viață. Speriat, el a alertat de urgență autoritățile. În acest context, un echipaj de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Vâlcea a ajuns rapid în zonă, însă ursul dispăruse deja. Rănitul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Recomandări pentru cetățeni:

– să evite deplasările în zonele împădurite sau izolate, în special pe timp de seară și noapte;

– să nu lase resturi menajere care ar putea atrage animalele sălbatice în apropierea gospodăriilor;

Recomandări

– să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia;

– să anunțe imediat orice prezență a ursului prin apel la numărul unic de urgență 112.







