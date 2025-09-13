În stare critică

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reușit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum și o echipă de polițiști, pentru efectuarea cercetării la fața locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Mureș.

Bărbatul are răni grave la nivelul feței, fiind în stare critică (cod roșu medical), cu multiple leziuni și semne de desfigurare în urma atacului.

Totodată, la fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj SMURD de prim ajutor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, informează ISU Mureș.

În zonă intervin și reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Mureș, ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Mureș și ai autorității publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Atacurile, tot mai dese

Atacurile urșilor asupra oamenilor, animalelor domestice și pagubele materiale au devenit o realitate aproape cotidiană în anumite zone din țară.

Recomandări Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”

Faptul că un om este atacat în timp ce își desfășoară activitățile agricole normale, în extravilan, arată că riscul este prezent chiar și în zone considerate „sigure” sau obișnuite pentru activitatea umană.

Reducerea habitatului natural al urșilor și lipsa surselor de hrană din pădure îi împing pe aceștia tot mai aproape de așezările umane, unde găsesc hrană mai ușor (culturi agricole, animale domestice, gunoi menajer).

Urșii care se obișnuiesc cu prezența omului și cu sursele de hrană antropice devin mai îndrăzneți și mai puțin temători, crescând riscul de incidente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE