Totul a pornit după o șicană în trafic, acum câteva zile. Conducătorul unui BMW a blocat autoturismul din spate în care se afla un tânăr, lovindu-l cu pumnul în față. Victima a ajuns acasă și la scurt timp s-a trezit în curte cu agresorul și un grup de persoane care l-au bătut din nou, pe el și pe tatăl acestuia. Poliția a ajuns după ce agresorii plecaseră, relatează publicația locală vasiledale.ro.

Bărbații agresați au ajuns la spital pentru consult, iar polițiștii s-au dus după agresori.

Acolo însă aceștia au devenit recalcitranți, i-au înjurat pe polițiști și au încercat să îi agreseze. Polițiștii au reușit să îi încătușeze. Individul violent în trafic a refuzat să fie testat pentru consumul de alcool.

„În cauză cercetările se continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de loviri și alte violențe, violare de domiciliu și refuz de recoltare probe biologice” a declarat Ionela Cozma, purtător de cuvânt a IPJ Maramureș.

Bărbatul agresat în trafic a povestit cum s-au întâmplat lucrurile.

„Eu mă îndreptam spre casă, aveam vreo 40 km/oră, când un BMW tot încerca să mă depăşească. L-am văzut şi am tras puţin dreapta, lăsându-l să treacă, doar că a oprit în faţa mea şi s-a dat jos de la volan, A venit la mine şi m-a lovit cu pumnul în faţă. Mirosea a alcool. Am sunat poliţia şi am povestit ce am păţit, apoi am mers acasă. După un timp ne-am trezit cu el, cu fiul său şi cu alte persoane la noi în curte. Tatăl meu a ieşit să vorbească cu ei. În acel moment a sărit la tata şi l-a muşcat de faţă” a povestiti tânărul pentru sursa citată.

De la incident au trecut câteva zile, iar agresorii au trecut la amenințări.

„Ne tot spunea că nu el era la volan în trafic, ci fiul său. Am sunat iarăşi la poliţie şi a venit un echipaj acasă la noi, doar că au fugit până atunci, abandonându-şi BMW-ul într-un gard pe care l-au distrus. Am auzit că l-a încătuşat poliţia acasă la el. De la incidentul acela mă tot ameninţă că îmi dă foc la casă”, a mai spus victima.

