Revenirea lui Collardi în sectorul bancar elvețian

Astăzi, Collardi are un nou rol: membru al Consiliului de Administrație și acționar al băncii private EFG International din Zürich, unde deține 3,6% din acțiuni încă din 2022. Deși nu mai este în centrul atenției, contribuie semnificativ la creșterea accelerată a băncii.

Din 2023 până la finalul lui 2025, acțiunile EFG au crescut de la 9 la 19 franci, generând un randament impresionant de 111%. Această performanță a adus câștiguri considerabile investitorilor, inclusiv lui Collardi, a cărui avere personală a crescut cu aproximativ 80 de milioane de franci doar în 2025.

Acțiunile care l-au îmbogățit pe Collardi

Conform Blick, veniturile lui Collardi din 2025 provin din mai multe surse. Ca membru al Consiliului de Administrație, a primit un onorariu de 246.288 de franci. Dividendele din acțiuni i-au adus 6,5 milioane de franci, iar vânzarea a 755.862 de acțiuni i-a generat 12 milioane de franci elvețieni.

Cel mai mare câștig însă a venit din reevaluarea pachetului său de 10 milioane de acțiuni EFG, care a crescut în valoare cu 60 de milioane de franci. Valoarea totală a acestui pachet depășește acum 190 de milioane de franci.

Performanța financiară a lui Collardi îl eclipsează chiar și pe Sergio Ermotti, CEO-ul UBS, unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Elveția. Potrivit raportului anual UBS, Ermotti a câștigat 14,9 milioane de franci în 2024, iar pachetul său de acțiuni, evaluat la sfârșitul acelui an, i-ar fi adus un câștig teoretic de 27 de milioane de franci pentru 2025.

În total, veniturile sale anuale s-au ridicat la aproximativ 45 de milioane de franci, mult sub cei 80 de milioane ai lui Collardi.

Ermotti și Collardi sunt enumerați în lista „Bilanz” a celor mai bogați, fiecare având averi între 200 și 250 de milioane de franci. Aceștia se alătură unui grup select de manageri de top care au acumulat averi semnificative fără a fi antreprenori.

Controverse în Elveția bazate pe bonusuri și creșteri salariale

Creșterea salariilor și a bonusurilor bazate pe acțiuni readuce în atenție dezbaterile despre remunerațiile excesive. CEO-ul Novartis, Vas Narasimhan, a câștigat 24,9 milioane de franci în 2025, în creștere față de 19,2 milioane în 2024.

Această tendință amintește de vremurile când lideri precum Daniel Vasella sau Marcel Ospel provocau controverse similare, ceea ce a dus la adoptarea inițiativei „Minder”, care obligă companiile să supună aprobării acționarilor pachetele salariale ale conducerii.

În cazul lui Giorgio Pradelli, CEO al EFG International, salariul său a fost de 7,6 milioane de franci în 2025. Cu toate acestea, un program special de bonusuri i-a adus încă 10 milioane, ridicând totalul la 18 milioane de franci. Aceasta este o sumă considerabilă pentru o bancă ce a raportat un profit anual de 325 de milioane de franci și are 3.225 de angajați.

Ca membru al comitetului de remunerare, Collardi a aprobat bonusul lui Pradelli. Totuși, ca acționar major, el poate influența politica de remunerare, asigurând echilibrul între interesele conducerii și ale investitorilor. Creșterea rapidă a valorii acțiunilor EFG demonstrează că acest echilibru a fost atins.

Achizițiile luxoase ale lui Collardi după vânzarea de acțiuni

Din punct de vedere financiar, Collardi nu mai are griji. În toamna anului trecut, a achiziționat vila celebrului caricaturist Philippe Chappuis („Zep”) din Geneva.

După cum a confirmat purtătorul său de cuvânt pentru Blick, achiziția a fost finanțată integral prin vânzarea de acțiuni EFG.

