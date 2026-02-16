Deși, la 49 de ani, Martin Schlegel este cel mai tânăr dintre toți bancherii centrali responsabili de una dintre marile monede globale, el este deja unul dintre cei mai înțelepți și echilibrați.

Vine intervenția

Cu toate acestea, Schlegel, care conduce Banca Națională Elvețiană din octombrie 2024 cu o rigoare și un mutism intransigente, riscă să fie nevoit să-și forțeze natura în zilele următoare.

Pentru a se dedica celor două activități pe care le detestă cel mai mult: a vorbi și a interveni pe piața valutară pentru a frâna creșterea continuă a francului elvețian.

Creștere față de euro și dolar

De la începutul anului, moneda elvețiană s-a apreciat cu aproape 3,5 % față de dolar și cu 3% față de euro, aprecieri rapide care încep să îngrijoreze puternica industrie elvețiană, ale cărei produse de export, de la ceasuri la articole de lux, mașini de precizie și produse farmaceutice, devin din ce în ce mai scumpe pe cele două piețe principale: Statele Unite și Uniunea Europeană.

În seara de vineri, 13 februarie, 1 dolar era cotat la 0,76 de franci elvețieni, în scădere cu 15% de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, și cel mai mic nivel al monedei americane față de „Swissie” din ultimii aproape cincisprezece ani.

La rândul său, moneda europeană valora doar 0,91 de franci elvețieni. Un astfel de nivel a fost observat o singură dată în istorie, în ianuarie 2015, când BNS a renunțat la cursul minim, provocând o prăbușire temporară a euro față de francul elvețian.

Tensiunile lui Trump

De la începutul anului, incertitudinile geopolitice, provocate în mare parte de Casa Albă, respectiv încercarea de anexare a Groenlandei, arestarea liderului Nicolas Maduro în Venezuela, tensiunile permanente cu Canada, destabilizează piețele valutare, care au devenit nervoase și sunt în căutarea unor insule de stabilitate.

Ultima monedă de refugiu

Această tradiție datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu hiperinflația din Franța care a urmat Revoluției. Nimic nu s-a schimbat de atunci: de îndată ce lucrurile merg puțin mai prost la ei acasă sau anticipează riscuri viitoare, vecinii apropiați ai Elveției în primul rând, dar și piețele globale în general, pariază pe moneda elvețiană pentru a-și depozita capitalurile.

Noutatea este că, odată ce yuanul și dolarul și-au pierdut fiabilitatea pe termen lung, francul elvețian este acum ultima monedă care deține acest statut de valoare refugiu.

Ce s-ar putea întâmpla

Dacă sosirea capitalurilor străine convertite în franci elvețieni ar continua în ritmul actual, aceasta ar împinge BNS să intre în teritoriu negativ, adică să coboare rata dobânzii de referință sub zero pentru a încetini mișcarea și a evita riscul de deflație.

Elveția a aplicat rate ale dobânzii negative între 2015 și 2022, o politică nepopulară în rândul deponenților și creditorilor.

Dar o nouă scădere a ratelor ar expune Berna la amenințările lui Donald Trump, care pare să fi luat în vizor Elveția de la impunerea unor taxe vamale de 39%, cele mai mari pentru o țară europeană, înainte de a promite să le reducă la 15% în noiembrie 2025.

Ar putea cumpăra valute străine

Elveția figurează, de fapt, pe curioasa listă americană de supraveghere a țărilor susceptibile de a „manipula moneda” din iunie 2025.

Pentru BNS, ultima soluție pentru a frâna creșterea francului ar fi să cumpere masiv valute străine. Banca centrală elvețiană are obiceiul de a interveni în acest fel. În 2015, a cumpărat 86 de miliarde de franci elvețieni (aproximativ 94 de miliarde de euro), iar în 2020, 117 miliarde, când incertitudinile globale legate de pandemia de COVID-19 au provocat o goană după moneda elvețiană.

În acest moment, Martin Schlegel nu a anunțat nicio intervenție pe piața valutară, fără a o exclude însă. Majoritatea analiștilor sunt de acord că semnalul unei intervenții iminente a BNS se situează la 90 de centime elvețiene pentru 1 euro.

Minerii nemulțumiți din Gorj vin la București: „CE Oltenia și România nu depind de 700 de lei pe lună pentru un angajat"
Știri România 13:53
Minerii nemulțumiți din Gorj vin la București: „CE Oltenia și România nu depind de 700 de lei pe lună pentru un angajat”
Oscilații neobișnuite de temperaturi după valul de frig și ninsori. Prognoza meteo ANM între 16 februarie și 1 martie 2026
Știri România 12:59
Oscilații neobișnuite de temperaturi după valul de frig și ninsori. Prognoza meteo ANM între 16 februarie și 1 martie 2026
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Stiri Mondene 14:05
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Cristina Cioran i-a tăiat moțul lui Max. Ce a ales băiețelul de pe tavă: „Să fie un rege toată viața"
Stiri Mondene 12:55
Cristina Cioran i-a tăiat moțul lui Max. Ce a ales băiețelul de pe tavă: „Să fie un rege toată viața”
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
GSP.ro
Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal"
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută"
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
