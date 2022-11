Diana a declarat pentru Libertatea că vineri dimineață a fost sunată de poliție pentru a merge la secție.

Justițiarul nu se poate apropia de ea la o distanță mai mică de 200 de metri

„Am făcut plângere după ce am primit amenințarea cu arma și cu decapitarea, și am zis că suspectez că ar putea fi fostul meu. M-au sunat de dimineață, să merg să completez un formular, să vedem dacă e risc iminent. Am răspuns la întrebările dintr-un chestionar și a ieșit că e risc iminent”, a povestit ea pentru ziar imediat după ce a ieșit de la poliție.

Telefonul pe care funcționează sistemul de monitorizare și care este conectat la brățara electronică montată pe glezna lui Alexandru Constandachi

După patru ore petrecute la Secția 11, tânăra a obținut ordin de protecție pentru cinci zile. Ordinul a venit la pachet cu sistemul de monitorizare pentru agresor, adică o brățară electronică pentru Alexandru Constandachi.

Asta înseamnă că bărbatul nu se poate apropia de ea. Dacă el vine la o distanță mai mică de 200 de metri, tânăra este avertizată pe telefon, la fel și poliția. Recomandări INTERVIU. Cum explică Emilia Șercan că a găsit mai multe probleme în teza ministrului Bode decât Universitatea din Cluj: „Nu s-au dus mai departe”

După cele cinci zile în care este valabil ordinul obținut astăzi, Diana va trebui să meargă în instanță, pentru a cere prelungirea lui.

„Cine vrea să se apropie de ea? Eu vreau să fug de ea”

Alexandru Costandachi a postat în cursul zilei de vineri pe rețelele sociale o poză în care expune brățara electronică. „E o chestie administrativă, nu este o chestie penală”, a spus el. „Cine vrea să se apropie de ea? Eu vreau să fug e ea”, a adăugat el, referindu-se la faptul că ordinul de protecție obținut de Diana îi interzice să se apropie de ea la mai mult de 200 de metri.

Brățara electronică. Foto: Captură de pe contul de Instagram al Justițiarului de Berceni

Libertatea a scris astăzi despre cum Alexandru Constandachi și-a hărțuit mai multe foste partenere. Una dintre ele, Diana, a depus încă de acum doi ani plângere împotriva lui, după sute de apeluri, mesaje și e-mailuri trimise săptămâni la rând și după mai multe vizite la ea la apartament, uneori chiar în toiul nopții.

Sistemul de monitorizare prin brățări electronice pentru agresori funcționează deocamdată în cadrul unui proiect pilot, în București, Iași, Vrancea și Mureș. În total vor fi utilizate 964 de kituri de monitorizare.

