„Dețin arme de foc, mă p** pe tine”. Tânăra care l-a reclamat pe Justițiarul de Berceni pentru hărțuire a fost amenințată după ce a vorbit public despre el

„Habar n-aveam că au fost atât de multe victime. Nu știam că le-am hărțuit”, se apară Constandachi în fața fostelor partenere care l-au acuzat de hărțuire. Bărbatul de 31 de ani răspunde întrebărilor ziarului.

Diana și Alexandru Constandachi au început să iasă împreună în februarie 2020. Câteva întâlniri într-o lună de relație „on and off”. Au fost, n-au mai fost, au fost. Ea a pus punct după ce s-au certat și el a înjurat-o. Primul semnal de alarmă, dar pe care ea susține că l-a conștientizat mult mai târziu.

Au rămas amici până prin aprilie, când au încercat din nou să fie într-o relație. În continuare se certau des. În septembrie a urmat o nouă despărțire, de data asta definitivă.

Peste 100 de apeluri în câteva zile

„N-ar mai fi auzit de mine niciodată”, mărturisește Diana, într-o discuție cu Libertatea. Din perspectiva ei se încheiase. A crezut că acolo s-a terminat, doar că în următoarele săptămâni, bărbatul a asaltat-o cu sute de mesaje și apeluri, zeci de e-mailuri de pe diferite adrese și zilnic, de mai multe ori pe zi, a bătut la ușa ei, a sunat la sonerie și a strigat din fața blocului.

Alexandru a sunat-o pe Diana zile la rând, de mai multe ori pe zi, de pe diverse numere de telefon sau cu număr ascuns

„Am blocat zeci de numere de telefon și adrese de e-mail. La fel și numărul său personal, dar a continuat să mă sune cu număr necunoscut. Am peste 100 de apeluri la care nu am răspuns niciodată. Nici la ușă nu i-am răspuns niciodată în această perioadă”, a notat tânăra în plângerea pe care a depus-o la Poliție două luni mai târziu.

De cele mai multe ori, răspundeam (la telefon/mesaje – n.r.) doar pentru că îmi promitea că, dacă fac asta, va înceta să mă contacteze. Diana, în plângerea la Poliție:

A hărțuit-o în scara blocului

Pe data de 15 septembrie, când a ieșit din apartament, Constandachi era în scara blocului, o aștepta. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din bloc și pe care Libertatea le publică se vede cum Justițiarul nu a lăsat-o să iasă, i-a blocat drumul spre ușa blocului, a tras-o de mai multe ori spre el și a imobilizat-o.

Fata s-a zbătut în brațele lui, a încercat să fugă și i-a spus că, dacă nu încetează, va folosi spray-ul paralizant pe care îl are la ea. Ceea ce a făcut.

Chiar și așa, bărbatul nu a lăsat-o să plece până în momentul în care Diana i-a promis, în teama că nu va scăpa altfel, că la întoarcere va vorbi cu el.

Filmarea din bloc a fost publicată și de polițistul Marian Godină pe blogul său. Godină a întrebat Poliția de ce plângerea făcută de Diana stagnează de peste doi ani.

Potrivit informațiilor Libertatea, dosarul pentru hărțuire în care Alexandru Constandachi este cercetat penal se află încă la Secția 11 de Poliție, însă urmează să plece „curând” la Parchet. Procurorul va decide dacă îl clasează sau, dacă nu, cu ce propunere îl trimite în instanță.

A urcat la balconul ei și i-a strigat: „Sunt disperat”

La trei zile de la incidentul din scara de bloc, Diana a fost din nou vizitată de Justițiar. I-a bătut la ușă câteva ore, făcând ture pe scările din bloc. Apoi, i-a aruncat cu pietre în geam.

„Îmi striga numele, spunând să ies la geam că altfel vine el iar. Mi-a trimis un e-mail spunând: «answer me („răspunde-mi”, n.r.) sau mă întorc la noapte»”, povestește Diana.

„Diana, ce faci? Vino la geam sau vin eu”, i-a strigat de pe balcon. Apoi mai multe bătăi puternice urmate de: „Ill come every night so please talk to me. Im fucking desperate here” („Voi veni în fiecare noapte, te rog, vorbește cu mine. Sunt disperat”, n.r.). Diana a înregistrat totul, în încercarea de a păstra probele unor evenimente care îi scăpau de sub control.

„O să te caut și o să vorbim”

Pe 19 septembrie, Diana a plecat din oraș, în speranța că va scăpa de el. A mers o săptămână acasă la părinții ei. S-a întors spre finalul lunii și și-a instalat o cameră de supraveghere cu senzori la ușă. Blocul în care locuiește era deja echipat cu camere de supraveghere.

Unul dintre e-mailurile primite de Diana în septembrie 2020, de pe una dintre zecile de adrese ale Justițiarului

Pentru că pe WhatsApp, Facebook și Instagram Diana îi blocase toate conturile, Alexandru Constandachi a început să-i trimită e-mailuri.

Primul a venit de pe o adresă de e-mail criptată, formată din prenumele lor (dianaalex). I-a cerut să-l deblocheze pe WhatsApp și i-a „promis” că, dacă nu vorbește cu el, poate continua așa în fiecare zi, până o va convinge să-i răspundă.

E-mail-urile s-au repetat. Toate conțineau amenințări subtile inserate, deopotrivă în română și în limba engleză, de tipul: „O să încep să vin din nou la tine și să încerc să vorbim”, „Știu că ești plecată zilele astea, dar te întorci”, „Anyway, îmi afirmi și mie aceste gânduri: m-ai înșelat, nu m-ai înșelat?”, „O să te caut și o să vorbim”, „Answer me sau mă întorc la noapte!”.

Zeci de e-mailuri de pe zeci de adrese

Îi trimitea bani

Diana nu i-a mai răspuns la niciun mesaj sau e-mail din 1 octombrie 2020. Asta nu l-a împiedicat pe Constandachi să continue cu e-mailuri în următoarele luni de pe mai multe adrese, toate alcătuite într-o formă sau alta din prenumele lor: alexdidi, alexdiana, alexdiana101. Un comportament care trecea de la mesaje cu amenințări la promisiuni și declarații de iubire. De la „ești o m*****” la „iartă-mă, sunt un idiot, am greșit”.

Chiar i-a transferat și bani pe Revolut sau ING, uneori câte 1 leu, alteori chiar câteva mii de lei, și îi lăsa mesaje în notițe: „Fii amica mea”.

În notițele tranzacțiilor îi lăsa mesaje

Pe data de 27 septembrie, Diana s-a întors în București. Bărbatul a venit la ușa ei în acea zi. Pe 28 septembrie a venit din nou. Și din nou, două zile mai târziu.

Atunci a remarcat ca am instalat o cameră video pe ușa de la intrare și s-a întors din drum brusc. A revenit după un minut bătând în ușă, spunând că a venit să-și recupereze o tigaie. Diana:

Camera montată pe ușă l-a ținut pe Justițiar la distanță o perioadă.

Doi ani mai târziu, pe 15 iulie 2022, bărbatul a organizat „un flagrant” chiar sub balconul fetei.

Între timp, el era o vedetă creată pe net și apoi ajunsă un model în școli

Alexandru Constandachi a devenit cunoscut în urmă cu mai bine de jumătate de an drept Justițiarul de Berceni. El și colegii lui se dau drept minore pe rețelele sociale și își dau întâlniri cu bărbați, posibili prădători sexuali. Adună probe și le predau apoi Poliției. A fost invitat în școli să le vorbească elevilor despre simțul civic și chiar și în Parlament, să discute despre un proiect de lege anti-grooming (atunci când un adult creează o relație strânsă cu un minor pentru a-i câștiga încrederea și a abuza de el – n.r.)

Mai multe publicații din România au relatat despre acțiunile sale, inclusiv Libertatea. Avocatul Vlad Hosu a explicat atunci pentru ziar că rezultatul a ceea ce fac „justițiarii” este poate doar o sperietură pentru posibili prădători sexuali, pentru că în fapt, simplele întâlniri nu reprezintă o infracțiune.

„Nu ai cum să sancționezi pe cineva care nu a înfăptuit ceva, ci doar se gândește la acel lucru. E un concept biblic ăsta, utopic din punct de vedere penal”, a explicat avocatul, care a arătat că genul acesta de expunere pe social media poate lăsa loc de abuzuri, în sensul că potențialii abuzatori ar putea fi recunoscuți pe stradă și linșați.

A colaborat și cu un polițist, care s-a retras după flagrantul de sub balconul Dianei

Alexandru Constandachi a lucrat în proiectul său și cu Radu Duțu, polițist în cadrul unei secții din București. Colaborarea a durat însă în jur de o lună. Radu Duțu a explicat zilele trecute, într-o postare pe Facebook, de ce a întrerupt legătura cu Constandachi.

El a făcut referire la comportamentul „bizar” al lui Constandachi și la faptul că aflase mai multe detalii despre hărțuirea fostelor lui partenere. Ceea ce i-a pus capac, a adăugat Duțu, a fost flagrantul de sub balconul Dianei.

Până în septembrie 2021, pentru Diana a fost liniște. Atunci a contactat-o pe mama Dianei, nici ea nu-și explică de ce Constandachi a făcut asta, la un an de când nu au mai vorbit. După discuție, mama și-a sunat speriată fiica și a sfătuit-o să-l lase în pace, să-și retragă plângerea de la poliție, că poate bărbatul îi „dă în cap”. Nu și-a retras-o.

Alte conversații pe WhatsApp între Diana și Alexandru Constandachi. El îi scrie de pe mai multe numere de telefon, pentru că tânăra îi tot dădea block pe fiecare

După încă aproape un an, pe 22 iulie 2022, Justițiarul i-a scris un mesaj în care o imploră să se oprească cu „răzbunările”.

Valul de pe Reddit cu mărturii de la foste partenere

La începutul lunii, au apărut mai multe mesaje pe platforma Reddit, unde utilizatorii au username-uri fictive, care descriu modurile în care Justițiarul de Berceni și-a hărțuit mai multe foste partenere. Tinerele au vorbit cu ziarul despre cum au fost hărțuite de Justițiar, dar nu au dorit să-și facă poveștile publice de teama că vor fi identificate de Alexandru Constandachi, iar acțiunile lui se vor repeta.

Din mesajele primite de tinere de la Justițiar, se observă același tipar: le caută pe toate rețelele sociale și pe telefon după despărțire, insistă să vorbească, apoi devine agresiv, le înjură și le amenință. Trece apoi în extrema cealaltă, în care le cere scuze și le spune că le iubește disperat, le sună și plânge, pentru ca la scurt timp să redevină agresiv. Pe unele dintre ele le-a căutat acasă.

Contextul României, o țară unde femeile nu sunt în siguranță nici acasă, nici în spații publice

Într-o societate în care una din patru femei este agresată fizic sau sexual de partener sau de fostul partener și aproape o treime din ordinele de protecție sunt încălcate, teama de a vorbi public despre experiențele personale cu agresorii este justificată.

Mentalitatea publică, în general, tinde să condamne victima, mai degrabă decât agresorul, atrag atenția psihologii și ONG-urile din toată lumea. Un raport de anul acesta al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) arată că femeile, mai mult decât bărbații, trăiesc cu frica constantă a agresiunii sau hărțuirii.

Amenințările după mesaje

Imediat după postările de pe Reddit, câteva dintre fetele care au povestit ce li s-a întâmplat au fost căutate și amenințate de bărbat sau de apropiați sau fani ai acestuia, susțin ele.

Într-un gest de intimidare, Constandachi a răspuns fiecărei fete la comentariile de pe Reddit cu nume și prenume. Mesajele lui au fost șterse rapid de autoarea postării, dar nu suficient de repede.

Mesajele au provocat un lanț de reacții atât din partea celor care îl condamnă pe Constandachi pentru faptele sale, cât și din partea fanilor lui, care au început să le jignească și să le critice pe tinere în comentarii sau chiar în mesaje private.

Într-un mesaj pe Reddit, cineva i-a trimis Dianei, miercuri seară, 23 noiembrie, o fotografie cu un pistol, însoțită de textul: „CF („ce faci”, n.r.), cu**ă mică? Te caut din partea lui știi tu cine. Spre deosebire de el, eu dețin arme de foc, drept urmare, mă p** pe tine. Ce o să faci?”.

Apoi adaugă: „Și da, e adevărat. Ai belit p**a”.

Mesajul primit de Diana după ce a vorbit despre cum a fost hărțuită de Alexandrul Constandachi

Și alte fete hărțuite

Diana a sunat la 112 și a depus o nouă plângere.

În perioada în care venea la ușa Dianei, în 2020, Alexandru Constandachi ieșea cu o altă fată. Diana i-a povestit toate actele de hărțuire, iar fata cealaltă s-a despărțit de Alexandru. A continuat să le hărțuiască pe amândouă. „Că ne iubește, că se sinucide”, povestește Diana.

Relatarea Dianei este aproape la indigo cu poveștile celorlalte fete care au postat pe Reddit.

„În seara asta am fost sunată de jumătatea lui din trupă (Alex Preda, n.r.). Probabil a sunat să mă intimideze, dar nu am răspuns la apel”, a scris o tânără, care a postat și capturi cu schimbul de mesaje dintre ea și Constandachi, chiar din octombrie anul acesta. Pentru că fata i-a zis să nu o mai caute, după o serie de mesaje insistente și apeluri pe Facebook Messenger, Justițiarul a început să-i scrie pe WhatsApp de pe mai multe numere de telefon.

După ce i-a spus că o să-i lipsească și că nu vrea să-i facă rău, Constandachi o numește psihopată și „ultima m*****”.

Alte două fete au contactat Libertatea și au povestit că au trecut prin situații asemănătoare. Au primit mesaje insistente și apeluri. Niciuna nu a dorit ca poveștile lor să fie publice în detaliu, de teamă că vor fi identificate și hărțuirile vor fi reluate.

„Alex părea instabil mintal. Trecea de la o stare la alta, de la amenințări la implorări. Îmi scria de pe mai multe numere de telefon. Era impulsiv, fără autocontrol”, a spus una dintre tinere.

Hărțuirea, pedepsită cu amendă sau închisoare

Hărțuirea este descrisă de Codul Penal drept „fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere”. Se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.

Hărțuire înseamnă și apeluri telefonice sau mesaje repetate care, „prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane”. Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

„Doresc să fac această plângere deoarece toată această situație îmi provoacă atacuri de panică și anxietate continuă. Consider că făptuitorul este o persoană instabilă emoțional și care poate deveni periculoasă. Are antecedente de acest gen; a fost exmatriculat din liceu din motive de violență”, își încheie Diana plângerea formulată în fața poliției, în urmă cu doi ani.

Pe lângă dosarul de hărțuire, Constandachi mai are trei dosare, pentru loviri și alte violențe, amenințare și distrugere, în urma plângerilor depuse de presupușii pedofili „prinși” de el, potrivit Ziare.com.

Întâi a negat acuzațiile, apoi a cerut scuze într-un clip pe YouTube

După apariția mărturiilor fostelor sale partenere pe Reddit, Constandachi a lăsat un mesaj în seria de comentarii în care nega că ar fi hărțuit pe cineva. „Adu dovezile, nu cred că te-a redus nimeni la tăcere vreodată”, a spus el.

Doar câteva zile mai târziu, a publicat un clip intitulat „Cine sunt eu”, în care a recunoscut că a hărțuit-o pe Diana, că regretă, dar că „asta a fost dinamica relației” lor și tânăra „asta a arătat că dorește”. Despre celelalte mărturii ale fetelor a spus că sunt „bazaconii”.

Sâmbătă, 19 noiembrie, Constandachi a revenit cu un alt video, în care anunță că se retrage o perioadă din online, până trec „circul” și „mocirla”, și le cere iertare fetelor care l-au acuzat de hărțuire. Fără însă să recunoască, în ciuda dovezilor publicate, că așa s-a întâmplat.

„Nu sunt un hărțuitor patologic”

Contactat de Libertatea, Alexandru Constandachi recunoaște că ce a spus Diana este adevărat și încearcă să se justifice: „Am fost obsedat de Diana și am greșit”. Afirmă că nu are nimic de-a face cu amenințările pe care le-a primit Diana în ultimele zile, nici cu mesajul în care i-a fost trimisă fotografia cu un pistol. „Dacă va păți orice această ființă la care eu am ținut foarte mult, o să vin eu după tine”, a transmis el într-un story postat pe Instagram.

Nu i-a trecut prin cap, susține el, de ce fostelor partenere le-ar fi fost teamă de el. „Ne-am certat”, dar „nu am fost băiat rău la viața mea”, spune Constandachi încrezător că azi e totuși „altă persoană față de cea de acum doi ani”.

Un alt e-mail trimis în septembrie 2020 de Alexandru Constandachi Dianei

Cât despre notorietatea publică, „un erou fără voie”, se autodescrie Justițiarul, care spune că n-a cerut niciodată să fie unul, dar „toată lumea are nevoie de un erou”. Pe alocuri contradictoriu în declarații, Constandachi spune și că: „regret chestiile din trecut”. Își asigură urmăritorii, mulți dintre ei minori, că prezentul nu mai are legătură cu trecutul lui.

„Vreau să subliniez că nu sunt un psihopat agresor sexual cum mă portretizează lumea”, spune Justițiarul.

În același timp, admite și o parte din acuzațiile celorlalte femei cu care a discutat ziarul. Spune însă că nu și-a dat seama atunci că își hărțuia partenerele. „Habar n-aveam că sunt atâtea victime”.

„Și capturile de pe Reddit sunt mesaje dintre mine și Diana sau dintre mine și A. (o altă fostă parteneră, n.r.) redistribuite”, spune Justițiarul

