Situațiile în care se poate obține cartea de identitate la urgență

În luna august, birourile de sector de Evidența Populației au toate locurile ocupate. Pe platforma MAI nu se pot face încă programări pentru septembrie. DGEPMB este subordonata Primăriei Generale și se află pe strada Bibescu Vodă 1.

Conform unei informări a Primăriei Sector 6, se pot considera urgențe următoarele situații:

Copilul împlinește 14 ani și nu a reușit să prindă o programare pe hub-ul MAI în timp;

Femeia s-a căsătorit, și-a schimbat numele/adresa;

Ți-a expirat, ai pierdut cartea de identitate și ai nevoie de ea pentru spitalizare, la înscrierea la facultate, în relația cu instituțiile.

Au existat situații în care unii cetățeni s-au plâns că au vacanțe plătite în Grecia, iar copilul lor nu are act de identitate, așadar pierd sumele achitate.

Totodată, o situație a avut loc atunci când un bărbat a spus că soția lui are sarcină cu risc și nu se poate interna fiindcă nu are actul de identitate. În acest context, DGEPMP stabilește urgențele, potrivit OUG 97/2005.

De asemenea, Primăria Sectorului 6 spune că mai există posibilitatea ca locuitorii din București cu domiciliul pe raza sectorului care au nevoie de act de identitate să vină la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, și vor primi carte simplă de identitate (CIS).

Acest document se obține tot cu programare, însă pe portalul Primăriei Sectorului 6, nu pe platforma MAI.

Cartea simplă de identitate nu are cip, este valabilă zece ani, însă, doar pe teritoriul țării. De asemenea, nu se poate ieşi din ţară pe baza ei. Cu ajutorul său poate fi solicitat pașaportul.

Programările pentru cei care împlinesc 14 ani, se căsătoresc și își schimbă numele, le expiră cartea de identitate, se fac cu minimum șase luni înainte, pentru depunerea documentelor necesare, pe hub-ul MAI, conform reprezentanților Primăriei Sectorului 6.

Ce este cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate este o variantă modernă a clasicei cărți de identitate. Inițial, cartea electronică de identitate a fost introdusă în mod oficial în România începând cu august 2021, în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la Cluj. Emiterea noii cărți electronice de identitate face parte dintr-un demers mai amplu de digitalizare a administrației publice și de aliniere cu standardele UE.

Potrivit directivelor UE, românii trebuie să preschimbe actualele documente cu noile cărți de identitate până în august 2031.

CEI – cartea electronică de identitate – are un format nou, diferit de cel al CI, actuala carte de identitate. Noul format este mai degrabă asemănător ca aspect unui card de tip bancar, mai mic decât buletinul clasic și include un cip electronic care conține datele titularului.

Autoritățile asigură că noul document de identificare va oferi cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.

În plus, autoritățile menționează că noua carte electronică de identitate nu limitează libertăţile individuale şi nu are funcţii care să permită localizarea geografică, dar poate fi utilizată ca document de călătorie, deoarece are un cip similar cu cel din paşapoarte.



