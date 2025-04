Ce este cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate este o variantă modernă a clasicei cărți de identitate. Inițial, cartea electronică de identitate a fost introdusă în mod oficial în România începând cu august 2021, în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la Cluj. Emiterea noii cărți electronice de identitate face parte dintr-un demers mai amplu de digitalizare a administrației publice și de aliniere cu standardele UE.

Potrivit directivelor UE, românii trebuie să preschimbe actualele documente cu noile cărți de identitate până în august 2031.

CEI – cartea electronică de identitate – are un format nou, diferit de cel al CI, actuala carte de identitate. Noul format este mai degrabă asemănător ca aspect unui card de tip bancar, mai mic decât buletinul clasic și include un cip electronic care conține datele titularului.

Autoritățile asigură că noul document de identificare va oferi cetățenilor garanții suplimentare de securitate, iar instituțiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.

În plus, autoritățile menționează că noua carte electronică de identitate nu limitează libertăţile individuale şi nu are funcţii care să permită localizarea geografică, dar poate fi utilizată ca document de călătorie, deoarece are un cip similar cu cel din paşapoarte.

Cartea electronică de identitate va înlocui cardul de sănătate

Funcția principală a cărții electronice de identitate va fi aceea de autentificare în sistemele informatice ale administrației publice, inclusiv în sistemul IT al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Așadar, CEI va permite, printre altele, autentificarea în Platforma informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate pentru a dovedi calitatea de asigurat a titularului.

Noul document de identitate nu va conține date medicale, ci doar datele de identificare ale titularului.

Cardul de sănătate își încetează valabilitatea în momentul emiterii către titular a unei cărți electronice de identitate. Pentru persoanele care nu vor solicita eliberarea unei cărți electronice de identitate se vor emite în continuare carduri de sănătate, în aceleași condiții din prezent.

CEI păstrează majoritatea informațiilor de pe cartea de identitate clasică, dar include și unele elemente noi.

În format tipărit, cartea electronică de identitate cuprinde următoarele date:

nume

prenume

cetățenie

data nașterii

sex

imaginea facială

CNP

semnătura olografă.

În plus, în format electronic conține toate datele tipărite, la care se adaugă prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare a două degete ale titularului și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

Vezi Cum arată noua carte electronică de identitate.

CEI disponibilă pentru copii de la 0 la 14 ani

O nouate este că părinţii vor putea solicita cartea de identitate pentru minori, chiar începând de la naştere, mai exact de la 0 la 14 ani, părinţii având opţiunea să solicite acest document de călătorie pentru a putea să-şi exercite dreptul la liberă circulaţie în spaţiul UE.

Cartea electronică de identitate pentru copii urmează să fie disponibilă din data de 2 iunie 2025.

Ce valabilitate vor avea noile CEI

Ca și până acum, noile documente vor fi valabile 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.



În ceea ce privește minorii, cărțile de identitate electronice vor fi valabile astfel:

CEI pentru copiii nou născuți are valabilitate de 2 ani

CEI pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și până la 14 ani are o valabilitate de 4 ani

CEI emise pentru copiii cu vârsta de 14 ani sunt valabile până la vârsta de 18 ani.

Calendarul emiterii cărții electronice de identitate

Emiterea Cărții Electronice de Identitate a început în 20 martie 2025, în județul Cluj.

Autoritățile preconizează că:

în următoarele două luni, CEI va fi disponibilă la nivel național, prin serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

din 2 iunie 2025, vor putea obține Cartea Electronică de Identitate și copiii sub 14 ani. În cazul acestora, CEI va fi utilizat ca document de călătorie, precum și pentru stabilirea identității în cadrul unor proceduri administrative (o soluție mai eficientă decât utilizarea certificatului de naștere).

începând cu 20 mai 2025, se vor elibera și Cărți de Identitate Simple (CIS), care nu conțin suport electronic de stocare.

Principalele beneficii ale CEI:

Dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, conform normelor europene.

Elemente avansate de securitate, care asigură protecție împotriva falsificării și a furtului de identitate.

Posibilitatea utilizării ca document de călătorie

Acces facil la servicii electronice și posibilitatea utilizării pentru semnătura electronică.

Cât costă emiterea cărții electronice de identitate

Reprezentanți MAI au precizat anterior că pentru cartea electronică de identitate costul de producţie este de 67 de lei, iar cea simplă are un cost de producţie de 37 de lei, menţionând că pentru primele cinci milioane de cărţi electronice de identitate, costurile sunt suportate din PNRR.

Astfel, pentru cărțile de identitate electronice emise în perioada 20 martie 2025 – iunie 2026, contravaloarea va fi suportată din fonduri externe nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acte necesare pentru a obține cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă al persoanei fizice, în baza cererii depusă personal şi a documentelor cu care potrivit legii, se face dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române, adresei de domiciliu / reşedinţă:

actul de identitate actual,

certificatul de naștere, original

certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate,

extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original.

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original,

certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original.

Documentele prezentate de solicitant sunt scanate și introduse în mod electronic în aplicația informatică, iar solicitantul va semna cererea listată de sistemul informatic în fața funcționarului public de la ghișeu.

Dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate, care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii.

Atunci când este cazul, extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărții electronice de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii, iar în situații deosebite acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Descoperă și Acte necesare pentru buletin, în 2025. Ce taxe trebuie să plătești

Sursă foto – Shutterstock.com

