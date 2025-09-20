Șase membri din consiliul de administrație al aplicației TikTok în SUA vor fi americani

Un acord între Washington și Beijing privind viitorul TikTok prevede că americanii vor domina consiliul de administrație al TikTok în SUA, conform AFP.

„Vor fi șapte locuri în consiliul de administrație care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre aceste locuri vor fi ocupate de americani”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a președinției, într-un interviu acordat Fox News.



Ea a adăugat că „datele și confidențialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”.



Karoline Leavitt a susținut, de asemenea că „toate aceste elemente fac deja obiectul unui acord” între părți, și că „nu mai rămâne decât să fie finalizat” în zilele următoare.

Trump susține că semnarea acordului privind TikTok este o „simplă formalitate”

Președintele Donald Trump declarase, vineri, după o convorbire la telefon cu omologul său chinez Xi Jinping, că semnarea unui acord privind TikTok ar putea fi acum o „simplă formalitate”.



În ceea ce privește TikTok, liderul chinez a cerut pur și simplu Statelor Unite să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.



Aceste negocieri au loc în contextul în care o lege americană intenționează să interzică platforma în Statele Unite, în numele securității naționale.





