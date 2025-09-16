„Avem un acord pentru TikTok… Avem un grup de companii foarte mari care vor să o cumpere”, a declarat Trump, fără a oferi alte detalii.

Anunţul vine cu o zi înainte de termenul-limită din 17 septembrie pentru vânzarea sau închiderea aplicaţiei în Statele Unite.

Conform unor surse consultate de Reuters, acordul prevede ca activele americane ale TikTok să fie transferate de la compania chineză ByteDance către proprietari din Statele Unite.

ByteDance va păstra cea mai mare participaţie individuală, de 19,9%, sub pragul legal de 20%. Totuşi, forma finală a tranzacţiei ar putea suferi modificări de ultim moment.

TikTok are 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite, iar înţelegerea ar marca un progres semnificativ în discuţiile dintre cele mai mari două economii ale lumii, pe fondul tensiunilor comerciale, notează Reuters.

„Acest acord nu s-ar fi realizat fără garanţii adecvate pentru securitatea naţională a Statelor Unite. Se pare că am reuşit, de asemenea, să răspundem şi intereselor chinezești”, a declarat secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, într-un interviu acordat pentru CNBC.

Potrivit CNBC, tranzacţia ar putea fi finalizată în cel mult 45 de zile şi va include atât investitori existenţi ai ByteDance, cât şi noi investitori americani.

TikTok a fost implicată de-a lungul timpului în mai multe scandaluri. Compania este investigată de către Comisia Europeană din decembrie 2024 cu privire la implicarea în alegerile din România.

TikTok a fost recent amendată de autoritățile irlandeze cu 530 de milioane de euro pentru că a trimis datele personale ale utilizatorilor din Europa în China. Compania susținuse anterior pentru Libertatea că datele românilor nu ajung în China.

