Această sumă vine ca răspuns la o solicitare mai amplă a Patriarhiei Române, care ceruse inițial 10 milioane de lei, însă decizia a stârnit controverse în rândul consilierilor locali.

2 milioane de lei pentru Catedrală, Patriarhia ceruse 10 milioane

În februarie 2025, Patriarhia Română a trimis o cerere către Primăria Sectorului 2, cerând sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

Suma cerută inițial era de 10 milioane de lei, justificată prin urgentarea finalizării lucrărilor înainte de sfințirea programată pe 26 octombrie.

„Întârzierea lucrărilor din lipsa resurselor financiare, sau din orice alte cauze, ar face imposibilă sfințirea şi darea în folosinţă a Catedralei la data programată, pentru că nu ar îndeplini condiţiile obligatorii de siguranţă şi legalitate”, a argumentat Patriarhia necesitatea fondurilor.

Consilierii USR s-au opus proiectului: E PR politic

În ciuda solicitării inițiale, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat o sumă de două milioane de lei. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 8 împotrivă, stârnind dezbateri aprinse.

Consilierii USR s-au opus proiectului, considerându-l unul strict politic.

„Este mai mult decât evident un PR politic. Ce legătură are Sectorul 2 cu Patriarhia Română? Dăm două milioane de lei, având în vedere toate greutățile prin care trec românii zilele acestea, pentru ce?”, a spus Marius Pellegrini, consilier local USR.

În replică, viceprimarul Andrei Ohaci (AUR) a susținut proiectul, afirmând că „ortodoxismul nu are granițe” și că majoritatea cetățenilor din sector 2 doresc realizarea acestui proiect istoric.

Istoricul finanțărilor pentru Catedrală

În ultimii zece ani, Primăria Sectorului 2 a mai dat o singură dată bani pentru Catedrală, respectiv 3 milioane de lei în 2018.

Catedrala Mântuirii Neamului, situată în Sectorul 5, este considerată una dintre cele mai costisitoare clădiri din România.

Jurnaliștii HotNews scriau în martie că prețul total al lucrărilor se ridica la 270 de milioane de euro, echivalentul a peste un miliard de lei. Din această sumă, doar 10% proveneau din fonduri proprii ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Peste 500.000 de lei, pentru alte patru biserici din sector

În aceeași ședință din 29 august, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat și finanțări pentru alte patru biserici din sector.

Parohia Iancu Nou Bălăneanu: peste 330.000 de lei, pentru lucrări de igienizare și modernizare

Parohia „Sfinți”: 86.185 de lei pentru restaurarea picturii exterioare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea: 82.300 de lei pentru schimbarea învelitorii

Parohia „Teiul Doamnei Ghika”: 59.500 de lei pentru automatizarea și restaurarea clopotelor.

