Dosarul, care ar fi putut afecta încrederea în comunitatea notarilor din oraș, viza acuzații de falsuri și înșelăciuni legate de apartamente construite pe un teren concesionat de la Primăria Oradea.

Detalii despre afacerea imobiliară din Oradea

Ancheta a fost inițial condusă de procuroarea Dida Naghiu de la Parchetul Curții de Apel Oradea. Aceasta însă a fost însă mutată la scurt timp după ce a încercat să trimită dosarul în instanță.

Cazul a ajuns apoi la un alt magistrat, care a decis clasarea, găsindu-i „curați” pe toți cei implicați.

Investigația din Oradea se concentra pe o afacere din Parcul Salca, unde dezvoltatorul Marius Hulber a construit două blocuri și o clinică.

Unul dintre imobile a fost ridicat pe un teren concesionat de la Primăria Oradea. Inițial, contractul de concesiune aparținea Teodorei Sălăgean, care l-a cedat lui Hulber în 2016.

Între 2016 și 2023, Hulber și Sălăgean au semnat numeroase antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente și spații comerciale.

Cumpărătorii din Oradea, păcăliți că au cumpărat teren al primăriei

Aceste acte includeau și cote-părți din teren, deși acesta aparținea de fapt Municipiului Oradea.

Când cumpărătorii au descoperit situația reală a terenului, Hulber a cerut notarilor să facă rectificări sub forma unor „îndreptări de erori materiale”.

Astfel, între 2020 și 2021, la OCPI Bihor au ajuns nouă asemenea încheieri prin care contractele erau modificate substanțial, eliminând terenul din obiectul vânzării.

Acuzațiile din dosar clasate, prejudiciul: 107.740 de lei

Inițial, cazul a fost investigat de DNA Oradea, care a vizat inclusiv foști șefi din administrația locală. Acuzațiile împotriva acestora au fost însă clasate definitiv în 2023.

Ulterior, ancheta s-a concentrat pe cei opt notari care au autentificat actele de vânzare, precum și pe dezvoltatorul Marius Hulber și partenera sa, Teodora Sălăgean. Aceștia au fost puși sub urmărire penală în aprilie 2024 și au primit calitatea de inculpați în octombrie.

Notarii din Oradea erau acuzați de abuz în serviciu, falsuri și fals intelectual, în timp ce Hulber și Sălăgean erau suspectați de înșelăciune și instigare la fals intelectual. Prejudiciul calculat de procurori se ridica la 107.740 de lei.

În iulie 2024, Parchetul Curții de Apel Oradea a transmis publicației citate că rolul notarilor fusese considerat esențial în această afacere. Aceștia ar fi omis să menționeze în contracte că terenurile aparțin Primăriei, încălcând astfel obligațiile legale.

Procuroarea cazului din Oradea a câștigat procesul cu șefii, după ce a fost mutată

Surprinzător însă, o lună mai târziu, dosarul a fost clasat și toate acuzațiile au fost retrase. Parchetul a refuzat să ofere explicații privind această decizie, invocând protestul magistraților.

Între timp, procuroarea Dida Naghiu, care fusese mutată de la Secția de urmărire penală la cea judiciară, a câștigat un proces împotriva șefilor săi. Tribunalul Cluj a decis că mutarea sa fusese dispusă fără o motivare temeinică.

Pentru a rezolva situația, Primăria Oradea a propus vânzarea directă a terenului către proprietarii de apartamente, la un preț de 260 de euro pe metru pătrat.

Astfel, cumpărătorii vor trebui să plătească din nou pentru a obține dreptul de proprietate asupra terenului, după ce inițial fuseseră induși în eroare că îl dețin deja.