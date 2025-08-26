Ce au pățit șoferii cu Mercedes și BMW care au parcat pe locurile persoanelor cu dizabilități, la Pitești

Cu cât se sancționează ocuparea abuzivă a acestor locuri de parcare

Poliția Locală Pitești desfășoară zilnic controale pentru verificarea respectării locurilor special amenajate persoanelor cu handicap. La fiecare acțiune se lasă și cu amenzi drastice.

Aceste locuri pot fi utilizate doar pe baza cardului-legitimație valabil, expus vizibil în parbriz. Ocuparea abuzivă se sancționează cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei.

Mașini scumpe parcate abuziv pe locurile persoanelor cu dizabilități

O astfel de acțiune de control a avut loc luni, 25 august, în parcarea centrului comercial Argeș Mall. Cu această ocazie, polițiștii locali piteșteni au depistat nouă șoferi care au parcat ilegal pe aceste spații rezervate.

„De multe ori găsim aceste locuri ocupate de persoane care nu au acest drept, desi în parcare sunt locuri libere. Facem apel la conducătorii auto să respecte acel semn, să respecte aceste locuri de parcare speciale, pentru cei care au cu adevărat nevoie de ele. Noi vom acționa zilnic și vom lua întotdeauna măsurile impuse de lege!”, a spus Bogdan Aristănțoiu, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Pitești.

Printre cei descoperiți de polițiștii locali că au parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități se află și șoferi care conduc mașini scumpe.

Mașină parcată în mod abuziv pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități. Foto: Poliția Locală Pitești

„Referitor la acțiunea noastră, as intitule-o în câteva cuvinte: empatia nu trebuie sa fie influențată de clasă socială. Dacă ai mașină scumpă nu înseamnă neapărat că ai mai multe drepturi decât oricare altul dintre noi”, a mai precizat Bogdan Aristănțoiu, care a mai adăugat: „Trebuie sa fim în asentimentul celor care au nevoie cu adevărat de locurile destinate persoanelor cu dizabilități”.

De asemenea, în două zile, între 15-16 august, polițiștii locali piteșteni au acordat amenzi de peste 100.000 de lei în urma controalelor desfășurate în oraș pentru verificarea respectării locurilor special amenajate persoanelor cu handicap.

Cum obțin persoane cu handicap cardul pentru parcare gratuită

Potrivit Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu handicap, indiferent de gradul de încadrare, beneficiază de parcarea gratuită a autoturismului personal atât în parcările administrate de instituţii/ societăţi cu capital de stat, cât şi în parcările private.

În virtutea aceleiaşi legi, pe lângă parcare, persoanele cu handicap beneficiază şi de rovinietă gratuită, pentru a putea circula pe drumurile publice din înteaga ţară fără a fi amendate. Dar, atât pentru parcare, cât şi pentru rovinietă, legea prevede că pentru a beneficia de aceste facilităţi, autoturismul persoanei în cauză trebuie să fie „adaptat handicapului” (ambreiaj de mână, cutie de viteze automată etc).

Pentru a beneficia de parcare gratuită, persoanele îndreptăţite trebuie să depună la Direcţia Generală de Asistenţă Socială din cadrul primăriei localităţii/sectorului în care îşi are domiciliul, o cerere-tip, însotită de o copie a certificatului de încadrare în gradul de handicap, o copie a actului de identitate şi o fotografie tip carte de identitate/ buletin de identitate, după caz.

Mai trebuie depus şi certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului, din care reiese că acesta este „adaptat handicapului”. Primăriile sunt obligate să elibereze cardul în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii.

Perioadele de valabilitate a cardului diferă în funcţie de gradul de handicap al persoanei în cauză, şi anume: pentru gradul de handicap grav -valabilitate permanentă; pentru gradul accentuat -12 luni; pentru gradul mediu -6 luni; pentru gradul usor -3 luni. Cardurile se prelungesc la cerere, în baza documentelor medicale depuse la primărie.

Proprietarii parcărilor sunt obligaţi să aloce un număr de locuri: „În spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate, vor fi adaptate, rezervate şi semnalizate cel putin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap”.

De asemenea, legea prevede că în spaţiile de parcare ale domeniului public, dar nu oriunde, ci „cât mai aproape de domiciliul persoanei cu handicap“ administratorul acestora (primăriile) repartizează prioritar locuri de parcare gratuită persoanelor cu handicap care au solicitat şi au nevoie de astfel de parcare”.

500.000 de tineri români trăiesc pe banii părinților. Nu vor nici să muncească, nici să studieze
Știri România 10:49
500.000 de tineri români trăiesc pe banii părinților. Nu vor nici să muncească, nici să studieze
Ce spune NORDIS, după ce s-a ridicat sechestrul DIICOT asupra companiei: vrea să vândă blocuri la Mamaia și la Brașov
Știri România 09:54
Ce spune NORDIS, după ce s-a ridicat sechestrul DIICOT asupra companiei: vrea să vândă blocuri la Mamaia și la Brașov
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Stiri Mondene 12:20
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Ralf Schumacher și iubitul său, vacanță romantică în Botswana. Cine e fostul politician francez de care e îndrăgostit fratele lui Michael Schumacher
Stiri Mondene 11:30
Ralf Schumacher și iubitul său, vacanță romantică în Botswana. Cine e fostul politician francez de care e îndrăgostit fratele lui Michael Schumacher
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse"
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție". Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
