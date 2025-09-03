Comisia Europeană a anunțat parteneriate și cu țări asiatice

Comisia Europeană s-a angajat miercuri să consolideze și legăturile comerciale cu o serie de țări asiatice și a denunțat SUA și China pentru refuzul de a respecta regulile comerciale internaționale.

Maria Martin-Prat, director general adjunct la Direcția Generală Comerț a Comisiei, a reiterat planul executivului UE de a finaliza acordurile comerciale cu India și Indonezia până la sfârșitul anului 2025.

De asemenea, ea a menționat că Bruxelles-ul este „angajat foarte activ” în consolidarea legăturilor cu o serie de țări din Asia de Sud-Est, inclusiv Filipine, Malaezia și Thailanda.
Comentariile vin la doar câteva săptămâni după ce Bruxelles-ul și Washingtonul au convenit asupra unui acord-cadru care lasă majoritatea exportatorilor UE către SUA să se confrunte cu o taxă minimă de 15% – de peste trei ori mai mare decât media vamală de 4,8% înainte de preluarea mandatului de către Donald Trump în ianuarie.

De asemenea, acestea vin pe fondul unei presiuni tot mai mari din partea Bruxelles-ului de a „reduce” riscurile economiei UE în fața Chinei. Există îngrijorări cu privire la controlul Beijingului asupra aprovizionării globale cu minerale critice și la aprofundarea legăturilor sale cu Moscova, al cărei război împotriva Ucrainei nu dă semne de diminuare, în ciuda eforturilor de încetare a focului conduse de SUA.

Martin-Prat a declarat că legăturile Europei cu a doua cea mai mare economie a lumii se află în prezent într-un „punct de inflexiune”.

Martin-Prat a denunțat, de asemenea, „lipsa de dorință a Beijingului de a aborda preocupările legate de sistem care au fost ridicate” de Bruxelles „într-un mod foarte consecvent și clar”.

Deficitul comercial de bunuri al UE cu China a crescut la 305 miliarde de euro în 2024, față de 297 de miliarde de euro în 2023, potrivit Comisiei. Excedentul comercial global al Chinei a crescut, de asemenea, la un record de 843 de miliarde de euro în 2024.

Comentariile lui Martin-Prat au coincis cu dezvăluirea de către Comisie, care supraveghează politica comercială a UE, a textelor oficiale ale acordurilor sale comerciale cu Mexicul și blocul Mercosur al țărilor din America Latină, care include Brazilia și Argentina.

Detalii despre reducerile de tarife Mercosur

Acordul prevede reduceri semnificative ale tarifelor și cote mai mari pentru produsele agricole. Mercosur va elimina taxele vamale pentru 91% din exporturile UE, inclusiv pentru mașini, în timp ce UE va elimina progresiv taxele pentru 92% din exporturile Mercosur.

Pentru produsele agricole sensibile, UE va oferi cote mărite. De exemplu, cota de import pentru carne de vită va crește cu 99.000 de tone metrice. Mercosur va acorda UE o cotă fără taxe de 30.000 de tone pentru brânzeturi.

Acordul recunoaște, de asemenea, 350 de indicații geografice pentru a preveni imitarea anumitor alimente tradiționale din UE, cum ar fi brânza Parmigiano Reggiano.

De ce se opunea Franţa și ce e protocolul „fantomă”

Pentru a convinge Franța şi pentru a le oferi asigurări agricultorilor europeni, Bruxellesul promite să completeze acordul cu un ”act juridic” care să consolideze măsurile de salvgardare privind ”produse europene sensibile”.

Fermierii și europarlamentarii anunțaseră marți, în contextul în care Bruxelles-ul vorbea deja de adoptarea acordului Mercosur, că se pregătesc de luptă.

Comisia urmează să dezvăluie un „document însoțitor” al acordului, au declarat două surse din UE pentru Euractiv.

Cu toate acestea, este probabil ca documentul să nu fie obligatoriu pentru țările Mercosur, deoarece s-ar afla în afara textului legal.

Detaliile acestei completări – negociate între Franța și Comisie – au fost păstrate strict confidențiale și sunt decise la cel mai înalt nivel politic. „Doar Palatul Élysée deține textul”, a declarat o sursă guvernamentală franceză pentru Euractiv.

Detaliile oricăror noi garanții rămân, de asemenea, necunoscute puternicei uniuni agricole din Franța. „Nu avem nicio garanție”, a spus Rousseau. „Aștept să văd documentul”.

Președintele FNSEA (Federația Națională a Sindicatelor Fermierilor), Arnaud Rousseau și-a exprimat opoziția față de o clauză de salvgardare, avertizând că ar putea fi dificil de activat. „O măsură oglindă [ar fi] mai bună”, a argumentat el, adăugând că „dacă este o clauză oglindă, este undeva la mijloc”.

În ceea ce privește compensațiile, Rousseau a rămas precaut. „Vom aștepta să ni se facă propuneri”, a spus el. Referindu-se la propunerea Comisiei privind un pachet de sprijin de 1 miliard de euro în cazul unei perturbări a pieței, el a adăugat: „deocamdată, aceasta este doar o declarație”.

În absența unor garanții clare, FNSEA declară, prin urmare, că va continua să militeze împotriva acordului.

Executivul european se angajează să intervină în cazul unui impact negativ al importurilor în anumite filiere – vită, pasăre, zahăr şi etanol.

Argumentele susținătorilor

Comisia Europeană și susținătorii acordului, precum Germania și Spania, consideră că acesta oferă o alternativă la dependența de China, în special pentru mineralele critice. De asemenea, ar putea atenua impactul tarifelor impuse de președintele SUA, Donald Trump.

Potrivit Reuters, Comisia afirmă că acest acord de liber schimb este cel mai mare pe care l-a încheiat vreodată în ceea ce privește reducerile tarifare, eliminând anual peste 4 miliarde de euro de taxe vamale pentru exporturile UE.

UE vede Mercosur ca un partener de încredere în eforturile sale de a-și reduce dependența de China pentru mineralele critice, cum ar fi litiul pentru baterii. Acordul va asigura că nu vor exista taxe la exportul majorității acestor materiale.

Criticile aduse acordului Mercosur

Organizația Friends of the Earth a numit acordul „distrugător pentru climă”, susținând că ar duce la creșterea defrișărilor în țările Mercosur. Acestea ar vinde mai multe produse agricole și materii prime, adesea provenite din zone împădurite, inclusiv din Amazon.

Franța, care are un sector important al cărnii de vită ce ar putea fi amenințat de creșterea importurilor, a declarat că va semna acordul doar dacă acesta „protejează interesele” agriculturii franceze și europene.

Italia și Polonia și-au exprimat, de asemenea, opoziția. Împreună, cele trei țări ar putea bloca acordul.

Fermierii europeni au protestat în mod repetat, susținând că acordul ar duce la importuri ieftine de produse care nu respectă standardele UE în materie de mediu și siguranță alimentară. Comisia Europeană afirmă că standardele UE nu vor fi relaxate.

Acordul include angajamente privind mediul, inclusiv prevenirea defrișărilor suplimentare după 2030. Cu toate acestea, grupurile ecologiste susțin că lipsesc măsuri aplicabile.

Fermierii spanioli împotriva Mercosur, în 2024: „Vor distruge agricultura europeană”

„Cred că există o anumită mitologie în jurul Mercosur, care nu mi se pare că se potrivește cu realitatea acordului Mercosur sau cu momentul în care trăim”, spunea, în 2024, la Bruxelles, ministrul Luis Planas.

Planas a susținut, de asemenea, că, în contextul geopolitic complicat de astăzi, Europa are nevoie de acest tip de acord.

Planas a adresat, de asemenea, o întrebare sectorului agricol spaniol: „Este Uniunea Europeană interesată să se izoleze chiar acum? Sau sunteți interesați să extindeți rețeaua acordurilor noastre comerciale cu țări terțe pentru a ne menține influența economică și comercială?”

Însă toți fermierii erau împotriva pactului UE-Mercosur, pe care îl considerau „nedrept”, deoarece producătorii din țările care fac parte din acord nu sunt supuși unor reglementări la fel de stricte ca cele din Europa. Acest lucru ar împiedica concurența în condiții egale, au spus ei.

„În aceste țări în care se așteaptă să te aprovizionezi cu anumite materii prime, aceste standarde nu există, este mai ușor pentru ei să producă și să manipuleze”, a declarat pentru Euronews Cipri Guillén, purtător de cuvânt al Cooperativei Vinicole Arganda.

„Mai mult, este de neconceput ca Uniunea Europeană, care a fost creată pentru a-și proteja țările membre, să ne lase să lucrăm în dezavantaj și în concurență neloială cu țările terțe”, adaugă el.

Cipri Guillén, fermier și purtător de cuvânt al Cooperativei Vinicole Spaniole, mai declara atunci: „Ne cer să respectăm unele lucruri care devin din ce în ce mai dificile pe zi ce trece și care fac produsele noastre mai scumpe. Abandonează animalele europene”, se plângea Guillén.

În acel moment existau deja demonstrații ale fermierilor din alte țări, cum ar fi Franța și în capitala Belgiei, Bruxelles, la care au participat reprezentanți ai sectorului din diferite țări ale UE.

Fermierii reclamau că Mercosur va avea un „impact foarte negativ, care va promova modele agricole mai industriale, care sunt în contradicție totală și absolută cu obiectivele Pactului Verde și ale abordării „de la fermă la masă”.

Dezbaterea continuă să fie intensă

Acordul comercial dintre UE și Mercosur reprezintă o oportunitate semnificativă pentru ambele părți, dar ridică și provocări importante. În timp ce susținătorii văd beneficii economice și strategice, criticii sunt îngrijorați de impactul asupra mediului și a agriculturii europene.

Rămâne de văzut cum vor fi abordate aceste preocupări în procesul de aprobare și implementare a acordului. Dezbaterea continuă să fie intensă, reflectând complexitatea relațiilor comerciale internaționale în contextul actual al schimbărilor climatice și al tensiunilor geopolitice.

Acest acord urmează să permită Uniunii Europene să exporte automobile, maşini, vin şi spirtoase în Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay.

În schimb, el facilitează intrarea cărnii, zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane, riscând să fragilizeze anumite filiere agricole europene.

