Creșterea prezenței afacerilor chinezilor în Brazilia

Companiile chineze au investit 2,2 miliarde de dolari în Brazilia în primele șase luni ale anului 2025, conform China Global Investment Tracker. Această sumă reprezintă o creștere de 5% față de aceeași perioadă a anului precedent și aproximativ 10% din totalul investițiilor chineze în străinătate în acea perioadă.

Un exemplu concret al acestei tendințe este prezența tot mai mare a mașinilor electrice chineze pe străzile din São Paulo. Mulți șoferi Uber conduc acum automobile de la marca BYD, care a început asamblarea în Brazilia în urmă cu o lună. Aceștia laudă raportul preț-performanță al acestor vehicule.

Contextul geopolitic

Accelerarea investițiilor chineze în Brazilia are loc pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite. Administrația Trump a impus o taxă de 50% asupra importurilor braziliene, o măsură care a deteriorat relațiile dintre cele două țări.

Ca răspuns la această situație, președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a contactat imediat omologul său chinez, Xi Jinping. De asemenea, Brazilia a denunțat acțiunile Washingtonului la Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Brazilienii nu mai apreciază SUA

Un sondaj Quaest recent arată că percepția brazilienilor asupra Statelor Unite s-a deteriorat semnificativ, în timp ce opinia favorabilă față de China a crescut.

Conform El Pais, opiniile nefavorabile față de SUA s-au dublat, ajungând la 48%, în timp ce opiniile favorabile față de China au crescut cu zece puncte procentuale, atingând 49%.

Sectoare cheie pentru investițiile chineze

Investițiile chineze în Brazilia se concentrează în mai multe sectoare strategice:

  1. Infrastructură portuară: Compania agricolă de stat Cofco a finalizat recent construcția unui terminal în portul Santos.
  2. Transport feroviar: O companie chineză va furniza o mie de trenuri pentru transportul cerealelor din interior spre coastă.
  3. Minerit: China MMG a achiziționat toate minele de nichel braziliene deținute anterior de Anglo American.

Reacția guvernului brazilian

În fața acestei situații, guvernul brazilian a adoptat o strategie pe mai multe fronturi:

  1. Diversificarea parteneriatelor comerciale: Vicepreședintele și ministrul Industriei, Geraldo Alckmin, a vizitat Mexicul în căutarea de noi piețe pentru exporturi.
  2. Reluarea negocierilor comerciale: Brazilia și Canada au reluat discuțiile pentru un acord comercial.
  3. Accelerarea acordurilor existente: Se depun eforturi pentru finalizarea pactului dintre Uniunea Europeană și Mercosur.
Eforturi diplomatice

Guvernul brazilian încearcă să mențină deschise canalele de comunicare cu Washingtonul. Într-un forum recent cu lideri de afaceri brazilieni și americani, ministrul de externe Mauro Vieira a declarat: «Vom continua să insistăm asupra necesității de a separa problemele comerciale de cele politice».

Această declarație subliniază dorința Braziliei de a negocia aspectele comerciale, menținând în același timp independența sistemului judiciar în cazul Bolsonaro.

Vicepreședintele Alckmin a subliniat importanța relațiilor economice bilaterale, menționând că «aproximativ 10.000 de companii braziliene exportă în SUA, în timp ce aproape 4.000 de companii americane sunt stabilite în Brazilia. O relație de acest gen nu se destrămă din cauza unor circumstanțe temporare».

Peisajul economic global începe să se schimbe

În timp ce tarifele americane rămân în vigoare, Brazilia continuă să-și diversifice relațiile economice și să caute noi oportunități de investiții. Creșterea prezenței chineze în economia braziliană pare să fie o tendință pe termen lung, reflectând schimbările în echilibrul economic global.

În același timp, autoritățile braziliene speră să găsească o soluție diplomatică la disputa cu Statele Unite, menținând în același timp suveranitatea națională și independența sistemului judiciar.

Evoluția acestei situații va avea implicații semnificative nu doar pentru Brazilia, ci și pentru întreaga regiune a Americii Latine și pentru relațiile economice globale.

Accelerarea investițiilor chineze în Brazilia reprezintă o schimbare semnificativă în peisajul economic al țării și al regiunii.

Nu se știe cum va reuși Brazilia să echilibreze relațiile sale cu China și Statele Unite, menținând în același timp creșterea economică și stabilitatea politică.

