Ai un laptop vechi, un Chromebook sau chiar un telefon Android? Bun. Atunci poți juca Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sau Elden Ring la detalii Ultra, cu Ray-Tracing și toate „artificiile” grafice posibile, fără să fie nevoie să dai iama în economii.

Ce este NVIDIA GeForce NOW?

Pe scurt, GeForce NOW este serviciul de cloud gaming oferit de NVIDIA. În loc să ruleze jocul pe calculatorul tău, îl rulează pe unul dintre serverele lor (pline de plăci video RTX 4080 sau echivalente) și îți transmite imaginea prin internet, ca un stream de YouTube, doar că interactiv.

NVIDIA GeForce NOW este una dintre cele mai bune soluții pentru gamerii care nu vor să cheltuiască prea mult pentru a juca și cele mai noi titluri. Foto: Nvidia

Tu, utilizatorul, te conectezi la platformă, alegi jocul, iar NVIDIA face restul. Tot ce ai nevoie este o conexiune decentă la internet (ideal peste 25 Mbps cu latență mică) și un device compatibil. Jocurile nu se descarcă local și nu necesită instalare. Practic, te joci instant.

Ce abonamente GeForce NOW există: de la gratuit la gaming de tip „rachetă”

Recomandări Nicușor Dan a publicat prima declarație de avere ca președinte al României. Are datorii de 9.911.000 de lei și 152.000 de euro

NVIDIA oferă trei tipuri de abonamente, gândite să acopere toate buzunarele și nivelurile de pretenții.

Gratuit

Este entry-levelul potrivit pentru cine vrea să testeze serviciul „echipei verzi”. Ai acces la GeForce NOW, dar cu unele limitări:

Sesiuni de joc de maximum o oră.

Posibilă coadă la accesarea serverelor, în funcție de disponibilitate.

Nu ai acces la RTX, DLSS sau framerate ridicat.

Priority (aproximativ 10 euro/lună)

Este nivelul recomandat pentru majoritatea gamerilor. Beneficiile sunt destul de clare:

Sesiuni de până la 6 ore.

Acces prioritar la servere (cozile sunt rare).

RTX activat și performanță superioară față de tier-ul gratuit.

Streaming la 1080 p și până la 60 FPS.

Ultimate (aproximativ 20 de euro/lună)

Aici intrăm în liga mare. Acest plan vine cu acces la servere cu GPU-uri RTX 4080 (sau echivalent), sesiuni de până la 8 ore și streaming la 4K, până la 120 FPS, ba chiar și 240 FPS cu NVIDIA Reflex pentru monitoare compatibile.

Pentru cine e GeForce NOW, de fapt?

Ca să o spunem direct, GeForce NOW nu este (doar) pentru pasionații de tehnologie care vor să încerce tot ce e nou.

Este, mai ales, pentru oamenii care au un laptop modest, poate un ultrabook sau un PC office vechi de ceva ani, gameri care nu-și permit (sau nu vor) să investească mai bine de 1.000 de euro într-un sistem de gaming, sau pentru cei care, pur și simplu, nu au spațiu fizic pentru un desktop sau nu vor să umple casa de cabluri.

Recomandări Cine sunt cele cinci persoane fizice care au donat sume mari pentru Nicușor Dan

NVIDIA GeForce NOW este una dintre cele mai bune soluții pentru gamerii care nu vor să cheltuiască prea mult pentru a juca și cele mai noi titluri. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Cum „se simte” experiența GeForce NOW

Însă nimic nu e complet fără o probă practică. Și ce titlu ar putea fi mai bun pentru asta decât Cyberpunk 2077, un joc care depinde de extrem de multe resurse hardware și care, în continuare, chiar și la aproape cinci ani de la lansarea sa, are potențialul de a „îngenunchea” chiar și sisteme high-end.

NVIDIA GeForce NOW este una dintre cele mai bune soluții pentru gamerii care nu vor să cheltuie prea mult pentru a juca cele mai noi titluri. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Desigur, performanța de top a trecut oarecum în plan secund, sau cel puțin așa am crezut eu, înainte să văd exact cu ce am de a face, iar primul lucru pe care am vrut să-l văd este cât de cursiv decurge gameplay-ul și dacă există cu adevărat o diferență în joc față de varianta care rulează local, on-device. Iar surprinderea mea a fost destul de mare pentru că diferențele lipsesc cu desăvârșire.

Recomandări Porturile europene se pregătesc pentru un conflict la scară largă. Rotterdam, Constanța și Genova puncte cheie pentru NATO

NVIDIA GeForce NOW este una dintre cele mai bune soluții pentru gamerii care nu vor să cheltuie prea mult pentru a juca cele mai noi titluri. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Fiind beneficiarul unui abonament de tip „Ultimate”, am putut avea acces în cloud la mașinării echipate cu NVIDIA GeForce 4080, ceea ce mi-a permis să rulez jocul în condiții de full ray-tracing, cu detaliile pe Ultra. Adică aceleași setări pe care le folosesc în mod normal și pe PC-ul meu dotat cu un GPU GeForce RTX 4080 SUPER.

Numărul de cadre pe secundă a fost cam același pe care îl obțin în mod normal când rulez jocul local, adică în jur de 60, cu mici fluctuații, cu ray-tracing pe psycho, rezoluție 2560 x 1440. Desigur, atunci când activez DLSS obțin și un „boost” de performanță iar fps-ul crește peste 100.

NVIDIA GeForce NOW este una dintre cele mai bune soluții pentru gamerii care nu vor să cheltuie prea mult pentru a juca cele mai noi titluri. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Faptul că am reușit să mă joc Cyberpunk 2077 fără timpi morți, în rezoluție mare și cu setarile la maxim făcând, practic, streaming de pe serverele NVIDIA GeForce NOW este de-a dreptul impresionant. Având și un termen de comparație cu varianta „on device” totul devine cu atât mai bine deoarece nu am reușit, efectiv, să văd vreo diferență între cele două moduri de a juca.

Ce încerc eu să zic, e faptul că dacă ai o conexiune la internet stabilă și un laptop, telefon mobil, sau chiar televizor smart care nu sunt neapărat de ultimă generație vei putea rula acest titlu la fel ca oricine altcineva care se bucură de niște specificații de top pe mașinăria de gaming.

NVIDIA GeForce NOW este una dintre cele mai bune soluții pentru gamerii care nu vor să cheltuie prea mult pentru a juca cele mai noi titluri. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Totul cu un abonament lunar care nu îți va consuma prea mult din buget. Și, vorba aia, dacă am reușit să joc Cyberpunk 2077 ca și când l-aș rula local, nu mi-aș face prea mari emoții cu orice alt titlu cu care lumea preferă să-și petreacă timpul liber.

Pe ce device-uri funcționează NVIDIA GeForce NOW?

Aici e vestea bună. GeForce NOW merge cam pe orice:

PC sau Mac – inclusiv pe sisteme slabe, atâta timp cât pot rula browser sau aplicația oficială.

Smartphone – Android sau iOS, prin aplicație sau browser.

Tablete și Chromebook-uri.

Smart TV-uri cu Android TV (Nvidia Shield, Samsung, LG).

Există și suport pentru controllere, inclusiv pentru cele Xbox și PlayStation. Adică te poți juca pe telefon, pe canapea, cu un controller conectat prin Bluetooth, ca și cum ai avea o consolă portabilă de ultimă generație.

Ce trebuie să știm înainte să ne abonăm

GeForce NOW nu vine cu jocuri incluse la pachet. Tu trebuie să le deții deja pe Steam, Epic Games, Ubisoft Connect etc. Lista de jocuri compatibile este foarte lungă, dar nu toate titlurile din magazinele digitale sunt suportate, din motive de licențe.

De asemenea, totul depinde de calitatea conexiunii tale la internet. Un router Wi-Fi mai vechi sau o conexiune instabilă poate strica toată experiența, așa că ideal este să folosești un cablu de rețea sau un router decent.

Un adevărat „game changer”

Într-o lume în care hardware-ul de gaming devine tot mai scump și greu de găsit, GeForce NOW oferă o alternativă reală, solidă și accesibilă. Nu e perfect, dar e o punte între generații, între gamerii de desktop și viitorul cloud-based. E, cumva, ceea ce Netflix a fost pentru DVD-uri: o schimbare de direcție.

Și poate cel mai important lucru: oferă acces. Nu la un joc, ci la o lume. O lume în care nu trebuie să cheltui 10.000 de lei pe o configurație de top ca să te joci cele mai recente titluri cu totul pe Ultra. E suficient să ai o conexiune bună și un ecran.