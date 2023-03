Aceasta din urmă a fost și este una dintre nevoile principale ale omului pentru că în acest mod reușim să transmitem semenilor noștri anumite informații folosind cele mai noi și mai moderne tehnologii. În afară de telefonul mobil, o altă cale de a comunica este internetul, iar rețelele de socializare, website-urile, forumurile sau blogurile ne ajută să comunicăm rapid cu oamenii de pretutindeni. În domeniul tehnologic, acestea îndeplinesc o fațetă colaborativă atunci când rezolvă problemele sau îndoielile pe care le poate avea orice utilizator. Una dintre cele mai populare platforme în clipa de față este Reddit, iar în cele ce urmează îți vom spune tot ceea ce trebuie să știi despre aceasta.

Ce este platforma Reddit

Reddit este un website de divertisment, o platformă de social media și un agregator de știri care are sediul în orașul american San Francisco (California). Aceasta a fost lansată în anul 2005 de către Steve Huffman și Alexis Ohanian, care erau colegi de cameră în cadrul Universității din statul Virginia. În octombrie 2006, compania americană Condé Nast a achiziționat site-ul.

Platforma se autointitulează „prima pagină a internetului”.

Deși este disponibil în întreaga lume, majoritatea utilizatorilor Reddit provin din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, Canada, Germania și Australia. În același timp, platforma este disponibilă în mai multe limbi, printre care engleză, germană, spaniolă, franceză, italiană, japoneză, coreeană, olandeză, portugheză, rusă și chineză. Conform datelor publicate de site-ul BankMyCell.com, în decursul anului trecut, 47,13% din traficul Reddit pe desktop a provenit din SUA, în timp ce pe locurile următoare s-au situat Marea Britanie (7,48%) și Canada (7,36%). Rămânând la capitolul statistică, grupa de vârstă dominantă a utilizatorilor platformei americane este cea a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. De asemenea, bărbații reprezintă 63,8% din totalul utilizatorilor Reddit.

Reddit este un website de divertisment, o platformă de social media și un agregator de știri

În momentul de față, Reddit se numără printre cele mai populare rețele sociale la nivel mondial, având aproximativ 55,79 de milioane de utilizatori activi zilnic în 2023 și 1,66 miliarde de utilizatori activi lunar de la începutul anului curent. În urmă cu doi ani, Reddit a fost evaluat la peste 10 miliarde de dolari, veniturile obținute doar din publicitate ridicându-se la 350 de milioane de dolari.

Cum funcționează platforma Reddit

Potrivit site-ului TechTarget.com, postările pe Reddit sunt organizate după domeniul de interes, în așa-numitele subreddit-uri. În clipa de față, pe platformă sunt peste 130.000 de subreddit-uri, fiecare dintre acestea acoperind un anumit topic, fie știri, jocuri, filme, muzică, cărți, fitness ori alimente.

Membrii înregistrați pot posta orice tip de conținut, inclusiv link-uri către alte website-uri, texte, imagini ori videoclipuri. Aceste postări sunt ulterior clasificate în funcție de popularitate prin intermediul voturilor care sunt primite de la alți utilizatori. Se pot accesa un meniu suplimentar unde vei găsi mai multe categorii de conținut, și anume „principal”, „popular”, „toate” și „Reddit Live”. Acest lucru le permite utilizatorilor să arunce o privire asupra știrilor și curiozităților de tot felul dintr-o anumită zi sau asupra subiectelor pe care le abordează oamenii.

Platforma le oferă utilizatorilor posibilitatea să creeze și să plaseze conținut, cum ar fi postări textuale sau legături directe, precum și să voteze (cu apreciere pozitivă sau negativă) și să comenteze pe diferite subiecte. Trimiterile cu mai multe voturi pozitive apar în partea de sus a subredit-ului respectiv, iar dacă primesc suficiente voturi, în cele din urmă vor apărea pe prima pagină a site-ului. În ciuda unor reguli stricte care interzic între altele hărțuirea, administratorii Reddit-ului cheltuiesc resurse considerabile pentru a putea modera site-ul.

Reddit are aproximativ 55,79 de milioane de utilizatori activi zilnic

Datorită popularității enorme a portalului, mulți dintre utilizatori îl folosesc pentru a atrage atenția asupra unor probleme ori asupra site-ului. Multe website-uri au experimentat așa-numitul „efect Slashdot”, când un singur link către Reddit, care este postat uneori doar la rubrica de comentarii, poate duce la o supraîncărcare a serverelor platformei din cauza afluxului uriaș de vizitatori.

În același timp, Reddit poate părea o alternativă cel puțin ciudată la popularele rețele de socializare Facebook, Instagram sau Twitter, unde anonimatul continuă să fie apreciat și unde oamenilor li se atribuie mai degrabă porecle decât nume. Acum, însă, a devenit o platformă standard, atât pentru comunicare, cât și pentru conectarea cu fanii. Aici se țin constant AMA (Ask Me Anything), atunci când, timp de o oră, o vedetă de pe internet sau orice alt utilizator, poate răspunde la întrebările primite de la alți utilizatori în rubrica de comentarii. Acest lucru nu face decât să sublinieze influența site-ului și rolul acestuia în lumea modernă.

Nu în ultimul rând, redditorii pot dona diverse sume de bani pentru anumite cauze umanitare prin intermediul „Reddit Gold”. Campaniile de strângeri de fonduri s-au bucurat de un imens succes, mai ales cele care au avut o motivaţie bună.

Cum poți să folosești Reddit

Pentru a începe să folosești Reddit, la fel ca în cazul altor platforme, trebuie mai întâi să îți creezi un cont pe bază de username și parolă. Poți face acest lucru gratuit și se poate realiza printr-un simplu proces de înregistrare, în care ţi se va solicita să furnizezi un nume de utilizator, o adresă de e-mail și o parolă. Odată ce ți-ai creat contul, iar acesta devine activ, vei putea accesa pagina principală a platformei Reddit, unde vei vedea postările cele mai populare din ultima perioadă.

Navigarea prin Reddit este cât se poate de simplă. Pe „homepage” (pagina principală) vei vedea o listă cu cele mai noi postări care au fost clasificate, așa cum spuneam anterior, în funcție de popularitate prin intermediul voturilor pe care acestea le-au primit. De asemenea, în partea stângă a ecranului, ai la dispoziție un meniu de unde ai opțiunea de a filtra postările în funcție de subiect. Odată ce ai găsit un subiect care te interesează vei putea accesa subreddit-ul respectiv, unde vei găsi toate postările și comentariile legate de subiectul respectiv.

Utilizatorii pot posta orice tip de conținut, inclusiv link-uri către alte website-uri, texte, imagini ori videoclipuri

Pentru a publica propriile tale postări va trebui să accesezi subreddit-ul relevant și să dai click pe butonul „Postare nouă”. În acest fel vei avea posibilitatea de a alege tipul de postare, fie că este vorba despre un text, o fotografie sau un videoclip.

Unul dintre dezavantajele pe care le are Reddit, cel puțin pentru persoanele neiniţiate, îl reprezintă modul în care arată platforma. Aceasta nu este una care se bazează în primul rând pe design, ci administratorii săi se bazează pe un conţinut de calitate. Astfel, link-urile publicate pe Reddit sunt înscrise în site, iar acolo cititorii comentează şi votează. Mecanismul popular de promovare al ştirilor, imaginilor sau al videoclipurilor face dintr-un material care este un fel de balanţă a popularităţii.

Cum poți comunica pe Reddit cu alți utilizatori

Totodată, dacă ești înregistrat pe platforma Reddit, ai posibilitatea să interacționezi cu alți utilizatori prin intermediul sistemului de comentarii. În timp ce navighezi prin postările și comentariile altor utilizatori vei putea lăsa propriile tale comentarii prin introducerea textului în zona dedicată care este situată sub fiecare postare. De asemenea, poți vota pentru postările altor membri ai comunității Reddit prin simpla apăsare a butoanelor de vot, care sunt amplasate lângă fiecare postare sau lângă fiecare comentariu. Voturile pozitive, care se numesc „upvote”-uri, cresc popularitatea postării, în timp ce voturile negative, adică „downvote”-urile, scad nivelul de popularitate al respectivei postări.

Reddit oferă, de asemenea, opțiunea de a te alătura diferitelor grupuri tematice, care se numesc, cum spuneam, subreddit-uri. Pentru a găsi cele mai relevante subreddit-uri vei putea să utilizezi bara de căutare situată în partea de sus a paginii principale sau vei avea prilejul să navighezi prin subiectele afișate în meniul de navigare situat în partea stângă a ecranului. După ce ai găsit subreddit-urile care te interesează poți să le adaugi la lista ta de „abonamente”, astfel încât postările și comentariile din acel subreddit vor apărea pe pagina ta principală.

Un alt aspect interesant al platformei Reddit este posibilitatea de a interacționa cu celebrități, jurnaliști sau experți în diferite domenii, prin intermediul sesiunilor de „Ask Me Anything” (AMA). Aceste sesiuni permit utilizatorilor să pună întrebări celor care participă, care pot fi celebrități, oameni de știință, politicieni sau alți experți în diverse domenii. Spre exemplu, Bill Gates şi Barack Obama au moderat printre cele mai populare sesiuni din istoria Reddit. Fostul preşedinte al Statelor Unite ale Americii a blocat chiar platforma din cauza numărului foarte mare de vizitatori care au ținut să participe la sesiunea inițiată de el.

Deși Reddit este o platformă deschisă și accesibilă tuturor utilizatorilor, cu toate acestea există reguli stricte de comportament și etichetă, pe care trebuie să le respecți înainte de a posta sau de a face anumite comentarii. Printre aceste reguli stricte se numără interzicerea postărilor care încalcă drepturile de autor, spam-ul, injuriile sau comentariile discriminatorii.

