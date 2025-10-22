Ce înseamnă „six-seven”

Această expresie provine din melodia „Doot Doot (6 7)” a rapperului Skrilla, în care acesta repetă frecvent „six-seven”. Popularitatea sa a luat amploare pe rețelele de socializare, în special prin videoclipuri editate cu jucători de baschet, precum LaMelo Ball, care are o înălțime de 1,93 m.

Totuși, este mai degrabă o glumă internă între tineri, asemănătoare cu fenomenul „Skibidi”, conform unui articol publicat de The Sun.

Expresia este adesea strigată spontan, în contexte aparent fără legătură, sau fără vreun motiv evident. Aceasta a devenit atât de răspândită încât a fost inclusă chiar și într-un episod al serialului South Park, intitulat „Twisted Christian”.

Cine a inventat „six-seven”

Deși originea sa poate fi atribuită piesei lui Skrilla, popularitatea sa larg răspândită este legată de un videoclip viral pe TikTok. În acest videoclip, un băiețel cunoscut drept „67 Kid” strigă entuziasmat expresia la un meci de baschet.

Utilizatorii rețelelor de socializare, inclusiv sportivi și influenceri, au contribuit ulterior la răspândirea expresiei. Nu există un singur inventator al acesteia, însă „67 Kid” și melodia lui Skrilla sunt considerate principalele surse.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

De ce este expresia interzisă în unele școli

Expresia a fost interzisă în unele școli din cauza naturii sale perturbatoare. Profesorii au raportat că elevii strigă constant „șase-șapte” în timpul orelor, provocând întreruperi și îngreunând gestionarea claselor.

Gabe Dannenbring, un profesor de științe pentru clasa a șaptea din Sioux Falls, Dakota de Sud, a declarat pentru CNN: „Este ca o plagă – un virus care le-a invadat mințile acestor copii. Nu poți spune niciun fel de iterație a numerelor șase sau șapte fără să ai cel puțin 15 copii care să strige: șase-șapte!”.

Deși expresia nu pare să aibă conotații dăunătoare sau ofensatoare, utilizarea sa constantă poate distrage atenția elevilor de la învățare. Unele cadre didactice au încercat diverse metode pentru a controla fenomenul, cum ar fi folosirea sa în mod ironic pentru a-i reduce impactul.

Cu toate acestea, în multe școli s-au implementat interdicții stricte pentru a menține ordinea și pentru a minimiza întreruperile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE