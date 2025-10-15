Ce înseamnă „6-7”?

Expresia „6-7” provine dintr-o melodie hip-hop lansată la sfârșitul anului 2024. Un videoclip viral cu un băiat strigând aceste numere la un meci de baschet a transformat expresia într-un meme popular. Este important de menționat că se pronunță „șase, șapte” și nu „șaizeci și șapte” .

Unii profesori au adoptat strategii creative pentru a face față situației. O profesoară a postat pe TikTok: „Spune încă o dată 6-7. O vom suna pe mama ta în aproximativ 6-7 minute, îi vom spune cum îmi întrerupi ora de 6-7 ori pe zi și apoi poate îți va lua telefonul timp de 6-7 zile.”

Alți profesori evită să folosească aceste numere în clasă sau le folosesc intenționat pentru a descuraja elevii. Un profesor a declarat pe Reddit: „Aleg 6, 7 și 67 de fiecare dată când am nevoie de numere aleatorii acum, ceea ce pare să le strice și elevilor gluma, dar mie mi se pare foarte amuzant.”

Impactul asupra părinților și societății

Pentru mulți părinți, expresia „6-7” este o sursă de confuzie. Căutările online pentru „Gen Alpha translator” au crescut cu 790% în ultimul an, conform datelor Google Trends. Acest fenomen ilustrează decalajul lingvistic între generații și provocările comunicării în era digitală.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Unele instituții de învățământ au luat măsuri drastice, interzicând complet folosirea expresiei în incinta școlii. Alte școli au încercat să transforme această tendință într-un instrument educațional, încorporând-o în strategiile de gestionare a clasei.

Tendința „6-7” a apărut inițial pe TikTok, unde există peste un milion de videoclipuri legate de acest subiect. De acolo, s-a răspândit rapid în școli, pe terenurile de sport și chiar în interviurile sportive, devenind un fenomen cultural în rândul Generației Alpha.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE