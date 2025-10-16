Despre o nouă întrevedere

El a anunțat că Moscova și Washingtonul vor începe „fără întârziere” pregătirile pentru o nouă întâlnire între liderii Rusiei și Statelor Unite, care ar putea avea loc la Budapesta. Potrivit consilierului prezidențial rus, acesta este „un moment cu adevărat foarte important”.

Trump a sugerat Budapesta ca posibilă locație pentru summit, iar Putin „a susținut imediat” această idee.

Pregătirile pentru întâlnirea liderilor vor începe în următoarele zile cu o conversație telefonică între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

„Pe măsură ce ministrul [rus] de externe și secretarul de stat [american] lucrează, probabil va deveni clar când va putea fi organizat summitul în sine”, a declarat Ușakov.

La rândul lor, liderii celor două țări au convenit să rămână în contact.

„Inițiativă strategică deplină”

Putin l-a anunțat pe Trump că Forțele Armate Ruse „au inițiativă strategică deplină pe întreaga linie de contact” și a subliniat, de asemenea, că Moscova este interesată de „obținerea unei soluții politice și diplomatice pașnice” a conflictului.

La rândul său, Trump a subliniat necesitatea unei păci rapide în Ucraina și a declarat că acesta este cel mai dificil conflict de rezolvat.

„Ideea că conflictul ruso-ucrainean s-a dovedit a fi cel mai dificil de rezolvat dintre toate eforturile de pace ale președintelui SUA a fost literalmente evidentă în declarațiile sale pe parcursul întregii conversații”, a spus Ușakov.

Potrivit lui Ușakov, Trump va lua în considerare toate punctele pe care Putin i le-a prezentat în timpul recentei lor conversații telefonice, la întâlnirea sa cu Volodimir Zelenski din 17 octombrie.

Rachetele Tomahawk, mărul discordiei

Putin și Trump au discutat, de asemenea, despre posibila furnizare de rachete Tomahawk de către Washington către Kiev.

Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina nu va schimba cu nimic situația de pe câmpul de luptă, însă va cauza daune semnificative relațiilor bilaterale, „ca să nu mai vorbim de perspectivele unei soluționări pașnice” a războiului.

Simpatie reciprocă

După cum a subliniat Putin, o confruntare între Rusia și Statele Unite „pare paradoxală”, având în vedere istoria relațiilor dintre cele două țări, în special în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. „Ambele părți au vorbit despre profunda simpatie reciprocă de partea ambelor țări”, a remarcat Ușakov.

Potrivit acestuia, Trump a declarat că încheierea conflictului din Ucraina ar deschide „perspective colosale” pentru cooperarea economică dintre Statele Unite și Rusia.

Felicitat pentru pacea din Gaza

Putin l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru pacea din Fâșia Gaza. „Eforturile de menținere a păcii ale președintelui SUA în Orientul Mijlociu au fost pe deplin apreciate, în America și în majoritatea țărilor din întreaga lume”, a remarcat Ușakov.

Liderul rus i-a prezentat, de asemenea, lui Trump poziția Moscovei cu privire la soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu: „Poziția de principiu a Rusiei a fost în favoarea unei soluționări cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, întemeiată pe o bază juridică internațională general recunoscută, care ar garanta o pace durabilă pentru toate popoarele din regiune”.

Donald Trump a anunţat joi seara că a convenit cu Vladimir Putin, în urma unei discuții telefonice care a durat aproape doua ore, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Putin şi Trump s-au întâlnit pe 15 august în Alaska, fiind prima lor reuniune faţă în faţă de când președintele american s-a întors la Casa Albă, în ianuarie 2025.





