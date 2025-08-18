Dacia Bigster, la mare căutare în Germania

De la intrarea pe piață, în aprilie-mai 2025, Bigster a vândut 5.231 de unități în Germania în primele șapte luni ale anului, în timp ce la nivel global, până la jumătatea anului, au fost vândute 17.329 de exemplare, majoritatea în trimestrul al doilea.

Iar Dacia oferă gratuit pentru cumpărătorii din Germania ai modelului Bigster un set complet de roți de iarnă cu jante din aliaj ușor, anunță compania pe blogul său. Oferta este valabilă până la 31 octombrie 2025, dacă viitorii cumpărători își înmatriculează autoturismul până la 22 decembrie 2025.

Oferta este valabilă și pentru contracte de leasing, prin Mobilize Financial Services. Astfel, economisești bani și ești pregătit pentru orice anotimp.

Prin ce se remarcă Dacia Bigster

Dacia Bigster este un SUV cu un design puternic, care combină confortul ridicat în viața de zi cu zi cu capacități offroad bune pentru aventuri în aer liber. „Un vehicul de familie de primă clasă pentru experiențe cotidiene și de vacanță, mici și mari”, potrivit sursei citate.

Bigster se remarcă și prin portbagajul deosebit de mare și prin dotările practice care asigură o mare modularitate. „În funcție de dotări, bancheta din spate poate fi rabatată în proporție de 40/20/40* (*de serie începând cu versiunea Expression). Astfel, poți transporta obiecte voluminoase, iar pasagerii tăi se pot bucura în continuare de un confort maxim la șezut”, se mai precizează pe blogul companiei.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Dacia Bigster, lăudată de revista Auto Bild

Cel mai mare model Dacia de până acum a impresionat, recent, presa de specialitate într-o excursie în Alpi.

Auto Bild, revista germană de renume în domeniul automobilelor, a analizat, modelul Dacia Bigster, iar concluziile sunt elogioase.

Experții au concluzionat că: „Dacia a făcut o treabă excelentă cu Bigster: Nu are un preț prea mare, dar oferă confortul suplimentar pe care clienții din această clasă îl doresc.”

Redactorul-șef al revistei Auto Bild, Robin Hornig, a scris într-un editorial despre succesul modelului. „Dacia se depășește pe sine”, își intitulează el discursul, în care analizează de ce modelele actuale Dacia sunt atât de populare. De asemenea, el citează Bigster ca un exemplu excelent al transformării de succes a mărcii.

„Odată ce cumperi o Dacia, de obicei o păstrezi – și exact asta creează încredere: fără jocuri, fără depreciere rapidă”, a mai adăugat el.