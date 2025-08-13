În iulie, modelul a înregistrat 2.279 de unități înmatriculate în Germania, cu aproape 1.000 mai multe decât în iunie, devenind cel mai vândut model Dacia în această țară și depășind Sandero și Duster. Bigster s-a clasat pe locul 2 în segmentul C-SUV, după VW Tiguan, și a depășit modele precum Opel Grandland, Hyundai Tucson și Nissan Qashqai.

În clasamentul general care include și modelele electrice, Bigster a ocupat locul 4, fiind depășit suplimentar de VW ID.4 și Skoda Elroq, însă acestea nu sunt competitori direcți. Surprinzător, vânzările din Germania au fost mai mari decât cele din Franța, deși aceasta este principala piață Dacia la nivel mondial. Lansarea a fost precedată de studii detaliate pentru a adapta modelul la așteptările clienților germani, inclusiv în ceea ce privește prețul.

De la intrarea pe piață, în aprilie-mai 2025, Bigster a vândut 5.231 de unități în Germania în primele șapte luni ale anului. La nivel global, până la jumătatea anului au fost vândute 17.329 de exemplare, majoritatea în trimestrul al doilea, iar estimările indică peste 20.000 de unități până la sfârșitul lui iulie și posibil peste 50.000 până la final de an. Ținta Dacia este ca Bigster să atingă anual circa 100.000 de unități, ceea ce ar reprezenta 30-40% din producția uzinei din Mioveni.

Modelul are o rată de atragere a clienților noi de 80%, doar 20% dintre cumpărători având anterior un Renault sau Dacia. Doar 15% dintre clienți provin de la Duster, ceea ce arată că Bigster nu a canibalizat semnificativ acest model. Aproximativ 80% dintre cumpărători aleg varianta hibridă, cea mai scumpă, iar mai puțin de 20% optează pentru versiunea 4×4 cu cutie manuală.

