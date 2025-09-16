Pe rețelele sociale au apărut imagini din timpul lucrărilor, inclusiv un clip postat pe Reddit intitulat „Dezastrul de la Planşeul Unirii”.

„În timpul lucrărilor specifice de refacere completă a Planşeului Unirii au fost identificate cărămizi şi elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton care acoperă râul Dâmboviţa, în centrul Capitalei”, a transmis marți seară Primăria Sectorului 4.

Conform procedurilor, zona a fost marcată și securizată, urmând ca specialiștii în arheologie să facă cercetările necesare. „După finalizarea acestor etape, concluziile vor fi comunicate public”, au precizat reprezentanții primăriei.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, anunţase pe 9 iunie începerea lucrărilor de refacere a Planşeului Unirii, ceea ce a impus restricționarea circulației pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, până la 6 septembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE