Raliul Memorial „Giurgiu 1904”

Weekendul acesta are loc cea de-a XXVII-a a Raliului Memorial „Giurgiu 1904”. La eveniment vor participa 70 de echipe cu vehicule istorice. Raliul va începe sâmbătă de dimineață, pe Calea Victoriei, unde va fi și o expoziție de mașini.

Raliul Memorial „Giurgiu 1904” va începe din fața Palatului Regal. Startul cursei se va da în data de 27 septembrie, în premieră, din fața Palatului Regal.

Programul evenimentului de pe Calea Victoriei este următorul:

10:15 – Deschiderea expoziției vehiculelor istorice pe Calea Victoriei (zona pietonală, între Dem I. Dobrescu și Ion Câmpineanu) – accesul publicului este liber.

11:15–12:30 – Startul oficial al celor 70 de echipaje.

Raliul Memorial Giurgiu 1904 este organizat de 27 de ani de către Retromobil Club România.

Noaptea Cercetătorilor Europeni

Noaptea Cercetătorilor Europeni revine pe 26 septembrie 2025 în Capitală. Ediția de anul acesta se va desfășura la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151), parte a Muzeului Municipiului București.

Intrarea este liberă. Programul începe la ora 16:00 și se desfășoară până seara târziu.

Spectacole de operă și teatru din weekend

Sâmbătă, 27 septembrie

Scufiţa roşie, Teatrul Țăndărică, 11:00

Pinocchio, Teatrul Ion Creangă, 11:00

Bucătarii, Teatrul Elisabeta, 16:00

Iubirea e un lucru foarte mare, Teatrul Roșu, 17:00

Fata babei și fata moșului, Teatrul Ion Creangă, 18:00

Băieții de zinc, Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Ultima oră, Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Cu iubirea la spital, Teatrul În Culise, 19:00

Dineu cu proşti, Teatrul Național Ion Luca Caragiale București, 19:00

Orașul luminii, Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Constelații, Teatrul Act, 19:30

Cuplu ideal, Teatrul Roșu, 19:30

Dumnezeul de a doua zi, Teatrul Metropolis, 19:30

Tea and milk, Point, 20:00

Caligula, Teatrul Nou, 20:00

Duminică, 28 septembrie

Regele Leu, Teatrul Țăndărică, 11:00

O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin, Teatrul Ion Creangă, 11:00

Albă ca Zăpada, Teatrul Ion Creangă, 18:00

Amintiri din copilărie (Ion Creangă), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier, 19:00

Capcană pentru un bărbat căsătorit (Robert Thomas), Teatrul Elisabeta, 14:00

50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu, FF Theatre, 15:00

Trilogia Minelor. Episodul 1. Flori, Teatrul Dramaturgilor Români, 16:00

O femeie împărțită la doi, Teatrul Roșu, 17:00

Trilogia Minelor. Episodul 2. Beznă (Csaba Szekely), Teatrul Dramaturgilor Români, 18:00

Tache, Ianke și Cadâr (Victor Ion Popa), Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, 19:00

Gigel (Alexandru Popa), Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Liniște în culise (Michael Frayn), Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Fază lungă (Catherine Aigner), Teatrul În Culise, 19:00

Jurnal de România #AiciSeViseazăLaSchimbare, Teatrul Masca, 19:00

E doar… amor, Restaurant Elisabeta, 19:00

În largul mării, TNB – Sala Pictura, 19:00

Călătoria (Dan Puric), TNB, 19:00

Agnes, aleasa lui Dumnezeu (John Pielmeier), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Lungs (Duncan Macmillan), Teatrul Act, 19:30

Tomcat, Teatrul Excelsior, 20:00

Trilogia Minelor. Episodul 3. Apă (Csaba Szekely), Teatrul Dramaturgilor Români, 20:00

E.L. Robotul, FF Theatre, 20:00

Concerte

Sâmbătă, 27 septembrie

Metal Gates Festival 2025, Quantic Pub, 16:00

Maria Rubi & Band | Flamenco Weekend, Sala Radio, 18:00

Irina Rimes – „Descântatele”, Arenele Romane, 19:00

Dan Bălan – Soundstalgic, Sala Palatului, 20:00

Maryliss, The Pub – Universității, 20:00

Maria Rubi & Band | Flamenco Weekend (al doilea show), Sala Radio, 20:30

Duminică, 28 septembrie

Maria Rubi & Band | Flamenco Weekend, Sala Radio, 18:00

Fleshless, Capsaicin Stitch Rupture, Treasondom, Encore Club, 18:30

Orishas, Arenele Romane, 20:00

Dan Bălan – Soundstalgic, Sala Palatului, 20:00

Hans Zimmers Music in Bucharest by La Chapelle Sauvage, Ateneul Român, 20:00

Maria Rubi & Band | Flamenco Weekend (al doilea show), Sala Radio, 20:30

Mircea Baniciu, Hard Rock Cafe, 21:00

Petreceri

Sâmbătă, 27 septembrie

Viva La Diva w. Gabriel Barbu, Miko, Raj & Lari Cash, Apollo111 Barul & Terasa, 22:00

Romanian Hits Party 2000–2020, Altfel Unirii, 23:00

ctrl x Black Rhino: Channel One Sound System w/ Macky Banton, Control Club, 23:00