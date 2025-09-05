Lux sfidător

În fotografiile publicate de Kremlin, Kim apare având la mâna stângă un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, în timp ce influenta sa soră, Kim Yo-jong, etalează o geantă neagră de lux Lady Dior, evaluată la aproximativ 7.000 de dolari, a relatat joi portalul de știri NK News.

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, poartă un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Foto: iwc.com.

Un pui costă și două salarii minime

Cei doi au mai afișat anterior astfel de articole, în ciuda faptului că importul lor este interzis prin sancțiunile ONU, iar salariul minim oficial în Coreea de Nord este extrem de scăzut și aproximativ echivalent cu 4.000 de won lunar, ceea ce se traduce la circa 4 dolari americani.

Acest salariu fix a fost stabilit în 2002 și se aplică tuturor muncitorilor ca venit de bază, însă majoritatea nord-coreenilor câștigă suplimentar prin bonusuri și joburi cu jumătate de normă din cauza economiei dificile.

În Coreea de Nord, salariile variază în funcție de sectorul de activitate și productivitate, unii muncitori ajungând să câștige mai mult de 400.000 de won lunar (aproximativ 400 de dolari) în domenii precum produsele alimentare, în timp ce alții au salarii mult mai mici, de ordinul 30.000 – 300.000 de won.

De asemenea, prețurile bunurilor de consum sunt disproporționat mari față de salarii, de exemplu, un pui costă și două salarii minime nord-coreene (aproximativ 4.000 de won).

Dacă ceasul costă 14.000 de dolari, atunci 14.000 de dolari reprezintă echivalentul a aproximativ 3.500 de salarii minime nord-coreene.

Elita se răsfață

În timp ce coreenii de rând sunt supuși privațiunilor, trăind în sărăcie, elita se răsfață. Și fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju-ae, dar și prima-doamnă Ri Sol-ju au fost văzute purtând genți de mână Gucci de lux, în luna iunie, la deschiderea stațiunii Wonsan Kalma.

Ju-ae, considerată succesorul lui Kim Jong Un, a fost, de asemenea, văzută purtând un ceas Cartier și alte haine de lux.

Fenomenul face parte din consumul tot mai mare de bunuri de lux de către elita nord-coreeană, inclusiv ceasuri, cosmetice și băuturi alcoolice.

În 2023, valoarea importurilor de astfel de bunuri din China a depășit 40 de milioane de dolari, conform datelor vamale de la Beijing, citate de parlamentarul sud-coreean Yoon Sang-hyun, o creștere exponențială comparativ cu anii anteriori.