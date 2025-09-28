Cel mai înalt pod din lume, dat în folosință în China: transformă un drum de 2 ore într-unul de doar 2 minute

O lucrare de inginerie impresionantă

Noua construcție, denumită Podul Marelui Canion Huajiang, a depășit recordul precedent deținut de podul Beipanjiang, situat la 565 de metri, tot deasupra acestor râuri, la aproximativ o sută de kilometri distanță. Podul Beipanjiang fusese deschis traficului în anul 2016.

Huajiang Grand Canyon Bridge in southwest China's #Guizhou Province officially opened to traffic on Saturday. The world's tallest bridge has a vertical height of 625 meters from the bridge deck down to the river surface.



The 2,890-meter bridge, with a span of 1,420 meters, is… pic.twitter.com/Qy6wFqdU95 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 28, 2025

Noul pod are o traversă principală de 1.420 de metri lungime, susținută de piloni uriași ce par să se piardă în nori, potrivit imaginilor aeriene difuzate de televiziunea de stat.

Este situat la 625 de metri înălțime – Foto: X/ China Focus

Ridicat în doar trei ani, proiectul a atras atenția oficialilor locali, inginerilor și a localnicilor prezenți la ceremonia de inaugurare.

„Deschiderea podului Marelui Canion Huajiang reduce de la două ore la doar două minute timpul necesar pentru a traversa canionul”, a declarat Zhang Yin, șefa departamentului de transporturi din provincia Guizhou, subliniind impactul economic și social pe care îl va aduce infrastructura.

VEZI GALERIA FOTO

Podul Huajiang Grand Canyon este cel mai înalt din lume. Are o înălțime de 625 de metri și o lungime de aproape 2.900 de metri, fiind și cel mai mare pod construit într-o zonă montană.

China, lider mondial la poduri înalte

Provincia Guizhou, caracterizată prin relief accidentat, găzduiește aproape jumătate dintre cele 100 de poduri cele mai înalte din lume.

A breathtaking view!

Rising 625 meters above the river and set to be the worlds tallest, the Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou, SW China, unveiled a spectacular water curtain test, where sunlight and spray merged to paint a rainbow over the canyon. #ChineseModernization pic.twitter.com/b8m5iL0pAs — ChinaConsulateDubai (@CGPRCinDubai) September 28, 2025

Această realizare confirmă încă o dată politica Chinei de a investi masiv în infrastructură, un motor al creșterii economice și urbanizării din ultimele decenii.

The Huajiang Grand Canyon Bridge officially opened to traffic in Southwest Chinas Guizhou Province during a ceremony on September 28, 2025, marking another milestone in Chinas infrastructure building. With a deck soaring 625 meters above the water surface and a main span of… pic.twitter.com/2ekcNxltkr — Global Times (@globaltimesnews) September 28, 2025

Totuși, titlul pentru cea mai înaltă structură de pod din lume, măsurată de la bază până la vârful pilonilor, rămâne în continuare la viaductul de la Millau, în sudul Franței, cu o înălțime totală de 343 de metri.

