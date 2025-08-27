Cu o înălțime impresionantă de 625 de metri, podul este considerat o capodoperă inginerească. Acesta se întinde pe o lungime totală de 2.900 de metri, având o deschidere principală de 1.420 de metri.

Pentru a evalua capacitatea de încărcare, 96 de camioane grele, cu o greutate totală de 3.360 de tone, au fost poziționate pe pod. Peste 400 de senzori au monitorizat structura pentru a detecta orice deplasare. Inginerii au confirmat că podul îndeplinește toate standardele de siguranță.

Managerul de proiect Wu Zhaoming a evidențiat dificultățile întâmpinate: „Gestionarea temperaturilor în timpul turnării betonului pe scară largă, stabilizarea pantelor abrupte ale canionului și atenuarea impactului vânturilor puternice au fost printre obstacolele depășite”.

Odată deschis, în septembrie, podul va deține două recorduri mondiale: cel mai înalt pod și cel mai lung pod din regiune montană. Acesta va reduce semnificativ timpul de călătorie între Liuzhi și Anlong, de la 2 ore la doar 2 minute.

Țara domină clasamentul mondial al podurilor înalte, având opt dintre cele mai înalte zece poduri deja în funcțiune, toate în provincia Guizhou.

Podul Huajiang Grand Canyon promite să devină o atracție turistică majoră, stimulând economia locală și demonstrând încă o dată expertiza Chinei în construcția de poduri spectaculoase.

Podurile faimoase din întreaga lume reprezintă nu doar realizări arhitecturale impresionante, ci și simboluri emblematice, care impresionează prin designul și dimensiunile lor spectaculoase. Aceste construcții unice merită admirate cel puțin o dată în viață. Află care sunt cele mai renumite poduri ale lumii.

