Experții analizează strategia lui Putin

Margaret Klein, expertă în probleme rusești, explică pentru cotidianul german Bild că liderul de la Kremlin urmărește trei obiective: „Putin testează NATO, atât în ceea ce privește capacitatea sa de reacție militară, cât și coeziunea sa politică”. Mai mult, liderul rus speră să provoace dezacorduri între țările NATO, slăbindu-le astfel.

Motivația din spatele provocărilor

Profesorul Thomas Jäger explică pentru Bild: „Putin poate câștiga războiul din Ucraina doar politic. Adică, trebuie să reușească să reducă sprijinul occidental pentru Ucraina”. Provocările sunt menite să inducă frica de un al treilea război mondial în rândul populației.

NATO a reacţionat prompt, trimiţând avioane italiene F-35 pentru a intercepta şi respinge aeronavele ruseşti. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock

„Să arătăm o reacție rapidă”

Potrivit mai multor oficiali UE din domeniul securității, o mișcare beligerantă din partea Moscovei, al cărei război împotriva Ucrainei este deja în al patrulea an, probabil nu ar veni sub forma unui atac convențional împotriva Occidentului, ci mai degrabă a unei operațiuni hibride cu ambiguitate deliberată în ceea ce privește originile și motivațiile sale.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

„Rusia ne testează, ne testează pregătirea, ne testează angajamentul de a riposta”, a declarat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, într-un interviu acordat luni la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite: „Cred că este foarte important să arătăm solidaritate – și, chiar mai important, o reacție rapidă”.

Polonia a invocat Articolul 4 NATO după incidente cu drone rusești. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Dilema NATO, între o reacție hotărâtă și mult calm

Klein subliniază complexitatea situației pentru NATO: „Dacă NATO nu reacționează, riscă să pară slabă atât intern, cât și extern. Dacă, în schimb, dronele sau avioanele rusești sunt doborâte deasupra spațiului aerian al statelor NATO, riscă să cadă în capcana Rusiei”.

Trump i-a susținut pe liderii NATO, inclusiv pe polonezul Donald Tusk, care au făcut apeluri ferme la doborârea avioanelor rusești, în timp ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că aliații NATO riscă să cadă în „capcana escaladării” a lui Putin, dacă trag asupra avioanelor rusești, potrivit Bloomberg.

„Dacă NATO doboară un avion rusesc sub pretextul unei presupuse încălcări a spațiului său aerian, acesta va fi război”, a declarat joi ambasadorul rus Alexei Meșkov în timpul unei emisiuni la postul de radio francez RTL.A

Jäger avertizează în Bild că orice reacție posibilă la provocările lui Putin trebuie cântărită cu atenție. Doborârea avioanelor ar putea avea un efect de escaladare, experții subliniind necesitatea unei abordări echilibrate din partea NATO pentru a contracara strategiile lui Putin.