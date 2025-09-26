Experții analizează strategia lui Putin

Margaret Klein, expertă în probleme rusești, explică pentru cotidianul german Bild că liderul de la Kremlin urmărește trei obiective: „Putin testează NATO, atât în ceea ce privește capacitatea sa de reacție militară, cât și coeziunea sa politică”. Mai mult, liderul rus speră să provoace dezacorduri între țările NATO, slăbindu-le astfel.

Motivația din spatele provocărilor

Profesorul Thomas Jäger explică pentru Bild: „Putin poate câștiga războiul din Ucraina doar politic. Adică, trebuie să reușească să reducă sprijinul occidental pentru Ucraina”. Provocările sunt menite să inducă frica de un al treilea război mondial în rândul populației.

Trei avioane de luptă pe cer, în timp ce survolează într-o misiune de recunoaștere
NATO a reacţionat prompt, trimiţând avioane italiene F-35 pentru a intercepta şi respinge aeronavele ruseşti. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock

„Să arătăm o reacție rapidă”

Potrivit mai multor oficiali UE din domeniul securității, o mișcare beligerantă din partea Moscovei, al cărei război împotriva Ucrainei este deja în al patrulea an, probabil nu ar veni sub forma unui atac convențional împotriva Occidentului, ci mai degrabă a unei operațiuni hibride cu ambiguitate deliberată în ceea ce privește originile și motivațiile sale.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

„Rusia ne testează, ne testează pregătirea, ne testează angajamentul de a riposta”, a declarat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, într-un interviu acordat luni la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite: „Cred că este foarte important să arătăm solidaritate – și, chiar mai important, o reacție rapidă”.

Avioane defilează în timpul paradei militare anuale din Varșovia, Polonia, pe 15 august 2025
Polonia a invocat Articolul 4 NATO după incidente cu drone rusești. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Dilema NATO, între o reacție hotărâtă și mult calm

Klein subliniază complexitatea situației pentru NATO: „Dacă NATO nu reacționează, riscă să pară slabă atât intern, cât și extern. Dacă, în schimb, dronele sau avioanele rusești sunt doborâte deasupra spațiului aerian al statelor NATO, riscă să cadă în capcana Rusiei”.

Trump i-a susținut pe liderii NATO, inclusiv pe polonezul Donald Tusk, care au făcut apeluri ferme la doborârea avioanelor rusești, în timp ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că aliații NATO riscă să cadă în „capcana escaladării” a lui Putin, dacă trag asupra avioanelor rusești, potrivit Bloomberg.

„Dacă NATO doboară un avion rusesc sub pretextul unei presupuse încălcări a spațiului său aerian, acesta va fi război”, a declarat joi ambasadorul rus Alexei Meșkov în timpul unei emisiuni la postul de radio francez RTL.A

Jäger avertizează în Bild că orice reacție posibilă la provocările lui Putin trebuie cântărită cu atenție. Doborârea avioanelor ar putea avea un efect de escaladare, experții subliniind necesitatea unei abordări echilibrate din partea NATO pentru a contracara strategiile lui Putin.

Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce a povestit iubitul ei despre ultimele clipe ale vedetei TV
Știri România 26 sept.
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce a povestit iubitul ei despre ultimele clipe ale vedetei TV
Alexandre Lucas Iancu, tânărul de 17 ani care a trimis 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale, a fost arestat preventiv
Știri România 26 sept.
Alexandre Lucas Iancu, tânărul de 17 ani care a trimis 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale, a fost arestat preventiv
Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României": „Drumul e mai important decât succesul"
Interviu
Stiri Mondene 26 sept.
Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României”: „Drumul e mai important decât succesul”
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă". Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu"
Exclusiv
Stiri Mondene 26 sept.
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 26 sept.
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
Exclusiv
Politică 26 sept.
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
