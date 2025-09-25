Nu testează NATO, insistă rușii

Într-o întâlnire tensionată de la Moscova, reprezentanții britanici, francezi și germani și-au exprimat îngrijorările cu privire la o incursiune a trei avioane de vânătoare MiG-31 deasupra Estoniei săptămâna trecută, potrivit oficialilor, care au vorbit sub condiția anonimatului, în timp ce discuțiile au avut loc cu ușile închise.

În urma conversației, aceștia au concluzionat că încălcarea a fost o tactică deliberată ordonată de comandanții ruși.

Oficialii ruși au negat că avioanele lor ar fi trecut în spațiul aerian estonian și au insistat că nu încearcă să testeze NATO. Aceștia au spus că un incident separat, în care dronele au trecut în Polonia, a fost rezultatul unei erori.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna aceasta că zborurile militare rusești sunt guvernate de regulile internaționale.

Atacurile se intensifică în Ucraina

Membrii estici ai NATO s-au confruntat cu o serie de încălcări în această lună, care au pus la încercare hotărârea alianței într-un moment în care Vladimir Putin intensifică atacurile rusești asupra infrastructurii civile a Ucrainei, iar sprijinul SUA pentru Kiev este în scădere.

Președintele Donald Trump a îndemnat Ucraina să recupereze tot teritoriul cucerit de Rusia „cu sprijinul Uniunii Europene” și a definit rolul SUA în legătură cu vânzarea de arme pe care aliații le-ar putea livra pe câmpul de luptă.

Situație la limita prăpastiei

Drone rusești au fost raportate în România, Polonia și posibil în Danemarca, iar avioane de vânătoare au fost raportate în Estonia.

Relatarea întâlnirii de la Moscova arată că Putin a primit un avertisment vehement cu privire la roiul de avioane și drone pe cerul Europei de Est și oferă o perspectivă asupra situației la limita prăpastiei dintre cele două părți.

În timpul discuțiilor, un diplomat rus le-a spus europenilor că incursiunile au fost un răspuns la atacurile ucrainene asupra Crimeei, au declarat oficialii.

Kremlinul a declarat că aceste operațiuni nu ar fi fost posibile fără sprijinul NATO și, prin urmare, Rusia consideră că este deja angajată într-o confruntare care include națiuni europene.

Oficialii au declarat că partea rusă a luat notițe ample în timpul conversației, ceea ce a determinat echipa europeană să speculeze că au fost instruiți să furnizeze o prezentare detaliată a poziției NATO în lanțul de comandă.

Germania susține „toate măsurile necesare”

Prim-ministrul olandez Dick Schoof a discutat despre încălcările spațiului aerian NATO de către aeronavele rusești și consideră că încetarea transporturilor de petrol din Rusia către Europa este „fezabilă”.

Un oficial al guvernului german a confirmat că a avut loc o întâlnire și că ambasadorii au spus Moscovei că incursiunile trebuie să înceteze.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat joi că își coordonează activitatea cu Parisul, Londra și Varșovia și susține „toate măsurile necesare”.

Purtătorii de cuvânt ai Marii Britanii și Franței nu au putut comenta imediat întâlnirea. Președintele Emmanuel Macron a refuzat să specifice cum va reacționa NATO la noi incursiuni, într-un interviu acordat miercuri postului France 24.

Articolul 4 al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care declanșează consultări cu privire la o amenințare percepută, a fost invocat doar de nouă ori de la fondarea alianței în 1949 – iar două dintre aceste cazuri au fost în această lună, în urma incursiunilor în Polonia și Estonia.

Autoritățile din Danemarca au declarat miercuri că ar putea face același lucru în timp ce investighează un potențial rol al Rusiei în atacurile cu drone care au perturbat traficul aerian, deși Kremlinul a negat din nou implicarea.

„Intenția este de a crea diviziune și de a ne face să ne speriem”, a declarat joi reporterilor ministrul Justiției, Peter Hummelgaard.

„Să arătăm o reacție rapidă”

Creșterea bruscă se aliniază cu opinia unor oficiali din domeniul securității, conform căreia o mișcare beligerantă din partea Moscovei, al cărei război împotriva Ucrainei este deja în al patrulea an, probabil nu ar veni sub forma unui atac convențional împotriva Occidentului, ci mai degrabă a unei operațiuni hibride cu ambiguitate deliberată în ceea ce privește originile și motivațiile sale.

„Rusia ne testează, ne testează pregătirea, ne testează angajamentul de a riposta”, a declarat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, într-un interviu acordat luni la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite: „Cred că este foarte important să arătăm solidaritate – și, chiar mai important, o reacție rapidă”.

Totuși, semnele de întrebare privind intențiile Kremlinului reprezintă o dilemă pentru oficialii europeni, care sunt precauți în privința oricărui lucru care ar putea declanșa o escaladare a tensiunilor cu Moscova.

Îndemn la prudență

Trump i-a susținut pe liderii NATO, inclusiv pe polonezul Donald Tusk, care au făcut apeluri ferme la doborârea avioanelor rusești, în timp ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că aliații NATO riscă să cadă în „capcana escaladării” a lui Putin, dacă trag asupra avioanelor rusești.

„Dacă NATO doboară un avion rusesc sub pretextul unei presupuse încălcări a spațiului său aerian, acesta va fi război”, a declarat joi ambasadorul rus Alexei Meșkov în timpul unei emisiuni la postul de radio francez RTL.A

Alți lideri NATO, inclusiv Giorgia Meloni, au îndemnat, de asemenea, la prudență, avertizându-și aliații să nu muște momeala Kremlinului, deși prim-ministrul olandez, Dick Schoof, s-a declarat în favoarea doborârii unui avion.

„Rușii ar trebui să fie conștienți că s-ar putea întâmpla, dacă intră în spațiul aerian NATO”, a declarat Schoof într-un interviu acordat joi la New York.

