Cum a cucerit Charley Hull atmosfera de la Castelul Windsor

Hull, în vârstă de 29 de ani, s-a numărat printre cei 160 de invitați la fastuosul dineu de la Castelul Windsor, unde au fost prezenți regele Charles al III-lea, premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA, Donald Trump, aflat la a doua vizită de stat în Marea Britanie.

„Am vorbit cu el pentru o vreme, a fost un om minunat și chiar m-am înțeles bine cu el”, a spus Hull pentru BBC.

Trump, cunoscut pentru pasiunea sa pentru golf și proprietar a 14 terenuri, 11 în SUA și trei în Marea Britanie, i-a spus că vrea să stabilească un joc împreună.

A doua provocare lansată de Trump. Invitația fusese refuzată în trecut

Hull a precizat că Trump a încercat și anul trecut să stabilească o partidă de golf cu ea, dar nu a fost posibil pentru că sportiva era în vacanță.

„Când am vorbit la cină, mi-a spus că vrea să organizăm un joc. Încercăm să stabilim un meci spre sfârșitul anului și cred că va fi foarte tare”, a explicat jucătoarea britanică.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Deși un mare fan al golfului, liderul de la Casa Albă a fost surprins, în luna iulie, trișând în timpul unei partide de golf în Scoția. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, stârnind controverse.

Hull, impresionată de Prințesa de Wales

Originară din Kettering, Northamptonshire, Charley Hull este numărul 10 mondial în golf și are în palmares opt titluri, inclusiv trei victorii în circuitul LPGA. De curând, ea a câștigat Queen City Championship în Ohio, al treilea său titlu LPGA.

Hull a mai povestit că, pe lângă Trump, a avut ocazia să o cunoască pe Prințesa de Wales, pe care a descris-o drept „o femeie absolut minunată”.

Despre banchet, jucătoarea a spus că a fost „o experiență incredibilă” și „o onoare să fie invitată”. Singurul moment care a emoționat-o a fost drumul până la castel și înapoi, pentru că a preferat să conducă ea însăși și a refuzat un șofer.