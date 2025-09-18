În seara de 16 septembrie, Melania și Donald Trump au aterizat în Regatul Unit pentru o vizită de câteva zile. Marți, ei au fost întâmpinați la Castelul Windsor de prințesa Kate și prințul William, care i-au condus spre întâlnirea cu regele Charles și regina Camilla. Un eveniment măreț, cu peste 1.000 de soldați, a fost organizat în cinstea președintelui american, care a vizitat și mormântul regretatei regina Elisabeta.

Mai târziu, seara, un dineu de stat a fost dat de regele Charles pentru Melania și Donald Trump. Decorurile au fost impresionante, ținutele invitaților perfecte, iar atmosfera a fost una regală.

Melania Trump a încălcat protocolul

Prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a atras atenția cu ținutele sale elegante în timpul vizitei în Regatul Unit. Punctul culminant a fost rochia galbenă strălucitoare purtată la banchetul de stat de la Castelul Windsor.

În vârstă de 55 de ani, fostul manechin a arătat elegant într-o rochie Carolina Herrera cu umerii goi, strânsă în talie cu o centură lila. Ținuta nu ar fi respectat protocolul regal strict al castelului. Melania și-a completat look-ul cu cercei dramatici cu smaralde și pantofi Manolo Blahnik.

Prima-doamnă și președintele Trump au pozat alături de regina Camilla și regele Charles al III-lea. Melania a intrat în sala de bal în pas cu regina Camilla. Rochia lungă până la podea avea o despicătură înaltă care îi scotea în evidență pantofii nude.

Mai devreme în aceeași zi, Melania a purtat un costum gri cu fustă și o pălărie mov cu boruri largi, ambele de la Dior Haute Couture.

La sosirea în Regatul Unit, prima-doamnă a optat pentru un trenci Burberry. Pentru banchetul de stat, prințesa de Wales a ales o rochie aurie din dantelă metalică și crep de mătase, creată de Phillipa Lepley.

Prințesa Kate, lecție de eleganță cu tiara

Prințesa de Wales a atras toate privirile într-o rochie aurie spectaculoasă. Kate a purtat o creație Phillipa Lepley din mătase, acoperită de o mantie din dantelă Chantilly brodată manual cu fir de aur. Ținuta a fost completată de Ordinul Familiei Regale și eșarfa albastră a Ordinului Regal Victorian.

Elementul central al look-ului a fost celebra tiară Lover’s Knot, care i-a aparținut cândva prințesei Diana. Acest accesoriu prețios, creat în 1914 de bijutierii regali Garrard, a fost păstrat în seiful Palatului Buckingham după decesul Dianei în 1997, înainte de a-i fi încredințat lui Kate.

Prințul de Wales a purtat uniforma Windsor – un sacou bleumarin închis cu guler și manșete roșii. Ținuta a inclus eșarfa albastră și însemnele Ordinului Jartierei, precum și alte decorații regale importante.

O seară atent pregătită

Conform Daily Mail, fiecare detaliu al banchetului a fost verificat și aprobat personal de regele Charles. O tradiție inițiată de suveran este crearea unui cocktail special pentru ocazie. De această dată, băutura numită „Transatlantic Whisky Sour” a combinat elemente britanice și americane. Pregătirile pentru un astfel de eveniment încep cu șase luni înainte. Personalul castelului are nevoie de aproximativ trei zile doar pentru aranjarea mesei.

Meniul, scris în franceză, este pregătit de bucătarii regali și servit pe seturi de masă istorice, de o valoare inestimabilă. Aranjamentele florale elaborate sunt realizate din flori de sezon, culese manual din grădinile Castelului Windsor și Windsor Great Park. După banchet, florile sunt de obicei donate organizației caritabile Floral Angels, al cărei patron este regina Camilla.

Sala St. George, unde are loc evenimentul, este cea mai mare încăpere a castelului, cu o lungime de 55,5 metri. Tavanul în stil gotic este decorat cu stemele tuturor Cavalerilor Ordinului Jartierei de la înființarea acestuia în 1348.

Pregătirea mesei de mahon începe cu aproape o săptămână înainte. Fețele de masă, șervetele pliate în formă de bonetă olandeză, tacâmurile, decorațiunile florale, farfuriile prețioase, candelabrele și paharele – toate trebuie aranjate cu precizie milimetrică. Fiecare loc la masă trebuie să fie la exact 45 cm distanță de celelalte. Scaunele trebuie să fie perfect aliniate, iar paharele trebuie să fie la aceeași distanță de marginea mesei. Servirea este coordonată printr-un sistem de „semafoare”, cu 19 stații dispuse în jurul sălii. Fiecare stație este deservită de patru angajați – un paj, un valet, un sub-majordom și un somelier.

Acest eveniment grandios marchează vizita de stat a președintelui Trump în Regatul Unit, subliniind importanța relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Banchetul de la Castelul Windsor reprezintă o demonstrație impresionantă a ospitalității și tradiției regale britanice.