„Poate cineva să-mi explice această manie pe care o observ în ultimele zile? Am întâlnit-o deja de trei ori. Sincer, nu înțeleg oamenii, cum pot fi atât de nesimțiți”, a afirmat el, referindu-se la obiceiul clienților de a lăsa gumă de mestecat lipită pe farfurii sau tacâmuri.

Chelnerul a arătat imagini pentru a susține afirmațiile sale, conform HuffPost: „Îmi puteți explica de ce oamenii lasă gumă lipită pe farfurie? Lipită pe farfurie, dar am găsit-o și zilele trecute lipită pe linguriță”.

În videoclipul publicat pe TikTok, el a criticat comportamentul clienților. „Ce te costă să arunci guma de mestecat la gunoi sau să iei un șervețel din suport și să o arunci acolo? Dar nu e doar asta. Am găsit altă gumă de mestecat, o să vedeți unde”, a spus el, arătând gumă lipită sub una dintre mesele din barul său.

„Serios? Pe bune? Spuneți-mi dacă e normal. Chiar nu înțeleg. De ce nu lipiți guma de pantaloni și o dezlipiți singuri? În fine, lumea e plină de porci”, a mai adăugat acesta.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Alți oameni din industria ospitalității au împărtășit experiențe similare. Unul dintre ei a spus: „Și când îți lasă în farfurie, în șervețel, resturile mestecate din gură? Odată ne-au lăsat un scutec murdar pe farfurie, aaarrrggg”.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE