Impactul asupra Boeing

Acțiunile producătorului american de avioane au scăzut cu până la 4,6% în tranzacțiile pre-market. De la începutul anului, acțiunile Boeing au înregistrat deja o scădere de 10%.

Aproximativ 10 avioane Boeing 737 Max se pregătesc să intre în flotele companiilor aeriene chineze, inclusiv două pentru China Southern Airlines Co., Air China Ltd. și Xiamen Airlines Co., conform datelor Aviation Flights Group. Unele dintre aceste avioane sunt parcate lângă fabrica Boeing din Seattle, în timp ce altele se află într-un centru de finisare din Zhoushan, estul Chinei.

Documentele de livrare și plata pentru unele dintre aceste avioane ar fi putut fi finalizate înainte ca tarifele reciproce anunțate de China pe 11 aprilie, să intre în vigoare pe 12 aprilie. Aceste avioane ar putea fi autorizate să intre în China de la caz la caz, au declarat unele surse pentru Bloomberg.

Consecințe pentru industria aviatică

Pentru Boeing, acest impas reprezintă un nou obstacol pe una dintre cele mai mari piețe pentru vânzările de avioane. China este estimată să reprezinte 20% din cererea globală de avioane în următoarele două decenii. În 2018, aproape un sfert din producția Boeing a ajuns în China. Cu toate acestea, producătorul american nu a anunțat nicio comandă majoră în China în ultimii ani, din cauza tensiunilor comerciale și a problemelor interne. China a fost prima care a oprit la sol modelul 737 Max în 2019, în urma a două accidente mortale.

Disputa comercială cu administrațiile Biden și Trump a înclinat, de asemenea, comenzile chineze către compania europeană Airbus SE. În 2024, Boeing s-a confruntat cu o criză de calitate când o ușă s-a desprins în timpul unui zbor.

Impactul asupra companiilor aeriene chineze

Guvernul chinez ia în considerare modalități de a oferi asistență companiilor aeriene care închiriază avioane Boeing și se confruntă cu costuri mai mari. În ciuda acestei situații, China rămâne dependentă de furnizori străini pentru avioanele de pasageri necesare pentru a satisface cererea de călătorii aeriene a populației sale. Deși Airbus este furnizorul mai important și companiile aeriene chineze se bazează pe avionul produs intern Comac C919, pentru a-și suplimenta nevoile de avioane cu fuzelaj îngust, acestea au încă sute de avioane Boeing în flotele lor care vor necesita întreținere, reparații și înlocuire.

Conflictul comercial SUA-China

China a anunțat vineri că va aplica tariful de 125% pe toate bunurile americane începând cu 12 aprilie, în cea mai recentă escaladare a conflictului comercial inițiat de Trump. Incluzând o taxă de 20% evaluată anterior în acest an din cauza rolului Chinei în traficul de fentanil, rata tarifelor SUA asupra Chinei este acum de 145%.

Boeing are încă numeroase avioane finalizate în inventar care erau destinate inițial companiilor aeriene chineze. Producătorul american a avertizat că o dispută comercială în escaladare ar putea afecta, de asemenea, lanțurile de aprovizionare care fuseseră grav tensionate de pandemie și care abia recent arătau semne de revenire la normal.

Situația rămâne fluidă și se poate schimba în orice moment. Trump a revenit asupra unor tarife americane, inclusiv taxele impuse pe iPhone-urile Apple Inc. importate din China.

