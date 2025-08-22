Zeci de chioșcuri de ziare demolate

Procesul de reducere a început în 2016, în mandatul primarului George Scripcaru, și a continuat în anii următori.

Recent, firmele care gestionează rețeaua de distribuție au fost notificate că 6 dintre cele 12 chioșcuri rămase vor fi demolate, fără hotărâre de Consiliu Local și fără consultarea operatorilor.

Reprezentanții Calliope, compania care deține punctele de vânzare, acuză că trebuie să suporte inclusiv cheltuielile de demolare, deși au încheiat contracte legale și au plătit taxe și impozite.

Eliminarea chioșcurilor afectează nu doar afacerile de distribuție, ci și publicațiile locale precum Transilvania Expres, Bună Ziua Brașov sau Monitorul Expres, care riscă să își piardă o parte importantă a cititorilor.

„Fără distribuție de presă sau carte”

Un studiu Ringier arata că în 2005 România avea 12.000 de puncte de vânzare a presei scrise, în timp ce în Spania erau 40.000 de chioșcuri de ziare. Până acum au mai rămas doar 200 de chioșcuri de ziare în toată țara, potrivit sursei citate.

Într-un memoriu trimis Primăriei Brașov, distribuitorii de presă avertizează că desființarea rețelei reduce accesul cetățenilor la informație și cultură și poate duce la dispariția presei tipărite din oraș.

„Dezafectarea celor 14 chioșcuri, solicitată de S.A.P.U.C., ar face ca Municipiul Brașov să rămână fără distribuție de presă și carte. (..) Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere și faptul că sute de salariați își asigură traiul familiilor prin salariile plătite de cele cinci societăți angajatoare”, se precizează în memoriul adresat primarului Scripcaru.

Și în sectorul 3 al Capitalei, Robert Negoiță a închis chioșcurile de ziare.

Chioșcurile de ziare, greu de găsit

Acum un an, o femeie întreba pe Reddit: „Pe unde se găsesc chioșcuri de ziare în Brașov?”.

„În apărarea mea, nu sunt de foarte mult timp în Brașov și nu prea mă interesează ziarele în general (..) sinceră să fiu, nu prea știu pe unde se găsesc chioșcuri în Brașov, îmi imaginez că prin centru ar trebui să fie ceva, dar aș vrea locația cât de cât exactă, ca să nu stau să hoinăresc până dau de unul.”, a scris aceasta.

Alți brașoveni i-au sărit în ajutor, menționând câteva locații în care se vindeau ziare.

„Astea au fost primele care mi-au venit in minte. Mai era un chioșc de ziare din ala „old-school” parcă și vizavi de Star, pe partea cu Palatul de Justiție, dar nu mai rețin exact, posibil să fi dispărut între timp și doar să-mi fi rămas imaginea în minte.”, a scris cineva.

În timp ce distribuitorii de presă se plâng de dispariția chioșcurilor de ziare, alți brașoveni nu le vor duce dorul.

„Pun şi eu o imagine cu un chioşc din buricul târgului, anume de pe strada Republicii, în faţa Postăvarului. Puteţi vedea astfel, pe lângă superbele pluşuri de Shanghai, maşinuţe colorate tradiţionale încă din vremea dinastiei Ming şi vaporaşe din plastic culese de pe Yangtze, ziarele locale braşovene. Trebuie totuşi să vă concentraţi puţin, pentru că, deşi în ele intră minciuni mari cât Tâmpa, tot tirajul lor încape pe un colţişor din ditamai taraba.”, scria Alexandru Ghiza, pe Facebook, în urmă cu 3 ani, după ce în fața Primăriei din Brașov avusese loc un protest al celor care făceau comerţ la chioşcurile de ziare.

