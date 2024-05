Potrivit publicației slovace HNonline și Pravda, atacatorul a fost identificat drept Juraj C, născut în 1953, din orașul Levice. Poliția l-a reținut după tentativa de asasinat.

Bărbatul a fost pus la pământ de forțele de ordine, imediat după împușcături. El a fost suprins în imaginile publicate de agenția Reuters, și preluate de canalul NEXTA, pe X, când este imobilizat la sol și înconjurat de forțele de ordine.

Momentul în care atacatorul este imobilizat:

Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori, scrie publicația slovacă Dennikn, este că Robert Fico a fost împușcat cu un pistol cu bile deținut legal de către atacator.

Robert Fico a fost rănit, după ce a fost împușcat miercuri după o reuniune guvernamentală desfăşurată în oraşul Handlova.

„Robert Fico a fost victima unei tentative de asasinat astăzi. El a fost împușcat de mai multe ori și în prezent viața sa este în pericol”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a premierului slovac.

Robert Fico a fost transportat cu elicopterul la Banska Bystrica, „pentru că ar dura prea mult până ar ajunge la Bratislava și are nevoie de o intervenție urgentă. Următoarele ore vor fi decisive”, se mai arată în mesaj.

Momentul în care premierul slovac este dus în mașină după împușcături:

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico – the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg