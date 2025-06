Revenire spectaculoasă în guvern

Premierul desemnat Ilie Bolojan prezintă astăzi Parlamentului noua echipă guvernamentală, iar cabinetul propus include cinci vicepremieri și 16 miniștri, reprezentând o coaliție formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

În vârstă de 49 de ani, Dragoș Pîslaru este economist, fost cadru universitar și europarlamentar între 2019 și 2024. A fost una dintre figurile-cheie ale guvernării tehnocrate din 2016, când a deținut funcția de ministru al Muncii în Executivul condus de Dacian Cioloș. De altfel, cariera sa politică a fost strâns legată de fostul premier, fiind implicat în toate partidele fondate de acesta, de la PLUS până la REPER.

„Mulţumesc prim-ministrului desemnat, domnului Ilie Bolojan, pentru încredere şi PNL pentru susţinere! Recunosc că a fost o surpriză pentru mine şi totul s-a întâmplat foarte rapid. Este o responsabilitate mare”, a declarat Pîslaru duminică, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Un parcurs profesional solid: de la ASE la Parlamentul European

Pîslaru a studiat Relații Internaționale la prestigioasa London School of Economics și deține un doctorat în economie obținut la Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române. Între 1998 și 2007 a fost lector la Academia de Studii Economice, unde a predat cursuri de economie mondială, politică internațională și integrare europeană.

A lucrat și ca cercetător asociat la Centrul Român de Politici Economice, iar apoi a condus Grupul de Economie Aplicată. Din 2006 până în 2015 a fost manager general al companiei GEA Strategy & Consulting S.A., iar între 2017 și 2019 a fost partener al firmei Civitta Strategy & Consulting.

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, co-raportor al Parlamentului European privind Facilitatea de Redresare și Reziliență, alături de colegii Siegfried Mureșan și Eider Gardiazabal, 2022. Foto: Profimedia Images

În decembrie 2015 a fost numit consilier principal pe probleme economice al premierului Dacian Cioloș, iar câteva luni mai târziu, în aprilie 2016, a devenit ministru al Muncii. Mandatul său s-a încheiat în ianuarie 2017, odată cu plecarea guvernului tehnocrat.

De la USR PLUS la REPER, apoi către PNL

Dragoș Pîslaru a intrat oficial în politică prin intermediul partidului PLUS, fondat de Cioloș. După fuziunea cu USR, a fost ales europarlamentar pe lista alianței USR PLUS, în 2019. După retragerea lui Cioloș din USR, Pîslaru l-a urmat și a fondat alături de el noua formațiune REPER, în care a fost copreședinte împreună cu Anca Dragu.

Totuși, la alegerile europarlamentare din 2024, REPER nu a trecut pragul electoral. În urma acestui eșec, Pîslaru și Dragu au demisionat de la conducerea partidului. Practic, numirea sa în guvernul PNL marchează o ruptură semnificativă de traseul politic anterior, construit în opoziție cu vechile partide.

Potrivit surselor politice, Dacian Cioloș ar fi fost cel care l-a propus pe Pîslaru pentru această funcție, într-o discuție cu premierul desemnat Ilie Bolojan.

Incidentul cu Antena 3: un moment tensionat din cariera politică

Un episod important din parcursul public al lui Dragoș Pîslaru a avut loc în mai 2019, când a anunțat că boicotează Antena 3, după o confruntare în direct cu Mihai Gâdea, Mugur Ciuvică și alți invitați ai emisiunii.

El a fost acuzat atunci că ar fi avut un contract de consultanță cu Consiliul Județean Teleorman în perioada în care Liviu Dragnea îl conducea. Pîslaru a respins acuzațiile și a reproșat postului că „a jignit memoria victimelor de la Colectiv și i-a disprețuit pe românii care au protestat în stradă”.

Misiune dificilă la Fonduri Europene

Numirea lui Pîslaru la Ministerul Fondurilor Europene vine într-un moment sensibil, când România are întârzieri serioase la capitolul absorbție, iar reformele promise prin PNRR sunt în mare parte blocate sau amânate. În plus, instabilitatea politică a pus sub semnul întrebării continuarea unor proiecte majore.

„Situația e dificilă, nu doar în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, ci și starea finanțelor publice și mersul greoi al reformelor și investițiilor”, a admis Dragoș Pîslaru în declarația sa de duminică.

În zilele următoare, Pîslaru urmează să fie audiat în comisiile parlamentare de specialitate. Dacă va primi aviz pozitiv și va fi validat de Parlament, va deveni oficial noul ministru al Fondurilor Europene.