Rafale de până la 50 – 65 de km/h

Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului
Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

Avertizarea este valabilă în intervalul orar 07 – 21 în ziua de joi, 25 septembrie 2025.

De asemenea, vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Cum va fi vremea în București

Miercuri, 24 septembrie 2025, vremea se va menține predominant frumoasă și caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului, când se vor atinge viteze de 40….45 km/h. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar noaptea va prezenta înnorări. Temperatura maximă va fi de 27…28 de grade, iar cea minimă de 13…14 grade.

O zi mai târziu, vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiții de ploaie slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

Recomandări
În weekend, vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 17…19 grade.

Preț plafonat pentru sticla cu apă vândută în aeroport, metrou și gară. Cât bani vor da românii
Știri România 11:39
Preț plafonat pentru sticla cu apă vândută în aeroport, metrou și gară. Cât bani vor da românii
AUR și unii parlamentari PSD amenință că vor vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu (USR). Ce i-a supărat pe social-democrați
Știri România 11:15
AUR și unii parlamentari PSD amenință că vor vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu (USR). Ce i-a supărat pe social-democrați
Claudia Pătrășcanu a spus totul despre iubitul ei. Motivul pentru care s-au despărțit 5 luni: „Este mai mare decât mine. Are și el un copil"
Stiri Mondene 11:40
Claudia Pătrășcanu a spus totul despre iubitul ei. Motivul pentru care s-au despărțit 5 luni: „Este mai mare decât mine. Are și el un copil"
La ce a renunțat Smiley pentru a scăpa de kilogramele în plus. „E greu pentru mine, e foarte greu"
Stiri Mondene 11:08
La ce a renunțat Smiley pentru a scăpa de kilogramele în plus. „E greu pentru mine, e foarte greu"
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
BREAKING NEWS
Politică 11:27
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
