În ce privește ploile, după ce în prima săptămână, acestea vor lipsi, urmează precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 29 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar şi uşor mai coborâte în cele estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Ploile estimate pentru acest interval vor lipsi în cea mai mare parte a ţării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi local abundente în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 13 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 20 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor putea fi uşor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

