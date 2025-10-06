Cod roșu de ploi torențiale Constanța, Călărași și Ialomița

Astfel, marți, de la ora 21.00, județele Constanța, Călărași și Ialomița vor intra sub alertă cod roșu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, în judeţele avertizate, va ploua abundent şi se vor acumula cantităţi de apă de 110 – 120 l/mp.

Cod roșu de ploi torențiale în Călărași, Ialomița și Constanța. Sursă: ANM

De asemenea, un cod portocaliu de ploi abundente este valabil în 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23. În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

O altă avertizare meteo emisă de ANM este un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m. În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și

se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Codul galben este valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23.

Informare meteo de vreme severă în toată țara, până joi dimineață

O informare de vreme severă, valabilă în intervalul 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10, anunță ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece. În intervalul menționat în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70…100 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60…70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

Conform prognozei meteo pe 4 săptămâni, emisă de ANM, vremea nu va mai fi așa rece de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să fie unele specifice toamnei. În ce privește ploile, și acestea se vor domoli, săptămâna viitoare chiar vor lipsi, apoi vor mai fi precipitații abundente spre finalul lunii octombrie, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Ploi și vânt în București

În intervalul 06.10.2025, ora 10:00 – 07.10.2025, ora 09:00, vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10…20 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

În intervalul 07.10.2025, ora 09:00 – 08.10.2025, ora 09:00, vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 50…70 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50…65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.

În intervalul 08.10.2025, ora 10:00 – 09.10.2025, ora 10:00, vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 15…25 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50…60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE