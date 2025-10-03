În ce privește ploile, și acestea se vor domoli, săptămâna viitoare chiar vor lipsi, apoi vor mai fi precipitații abundente spre finalul lunii octombrie, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

În noaptea de joi spre vineri, vântul puternic a făcut ravagii în București pe timpul nopții: au fost zeci de intervenții ale pompierilor, după ce 23 de mașini au fost avariate de copaci.

De asemenea, este cod roșu de inundații în România și alertă de viituri pe râuri din cinci județe, până sâmbătă la prânz.

Totodată, mai este în vigoare un alt cod roșu de ploi abundente în câteva județe, iar vremea va fi mai rece decât normalul perioadei.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în regiunile vestice.

Ploile vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20 – 26 octombrie 2025

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Ploile estimate pentru această perioadă vor fi ușor excedentare în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

